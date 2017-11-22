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09:19 (мск), источник: ТАСС

THR: одного из руководителей Pixar временно отстранили из-за обвинений в домогательствах

Джон Лассетер, по утверждению некоторых бывших подчиненных, в частности, позволял себе отпускать неподобающие комментарии о внешности.

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Один из руководителей американской анимационной студии Pixar Джон Лассетер временно отстранен от работы и отправлен в вынужденный шестимесячный отпуск на фоне прозвучавших в его адрес обвинений в домогательствах. Об этом сообщил во вторник в своей электронной версии журнал Hollywood Reporter.

По его данным, с обвинениями в адрес 60-летнего Лассетера, который занимает должности главного творческого директора в Pixar и в анимационном подразделении студии Disney, выступили несколько его бывших подчиненных.

Как сообщает издание, экс-сотрудники Pixar, которая принадлежит компании Disney, утверждали, что Лассетер неподобающим образом прикасался к своим подчиненным и отпускал в их адрес комментарии об их физических данных.

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Лассетер выступил с заявлением, в котором принес извинения за свое поведение. «Я хочу извиниться перед каждым, кому пришлось столкнуться с моими нежелательными объятиями или любым другим жестом, которым я, по их мнению, пересек черту», — отметил аниматор. «Всегда непросто открыто иметь дело со своими неправильными поступками, но это единственный способ извлечь из них урок», — добавил он.

Лассетер является одним из самых известных аниматоров в Голливуде. В Pixar и анимационном подразделении Disney он курирует производство всех мультфильмов, зачастую выступая в роли продюсера. Лассетер является обладателем премии «Оскар», всего на данную награду он номинировался шесть раз. Pixar известна производством таких лент, как «История игрушек» (Toy Story, 1995), «Корпорация монстров» (Monsters, Inc, 2001), «В поисках Немо», (Finding Nemo, 2003), «ВАЛЛ-И» (WALL-E, 2008).

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