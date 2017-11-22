THR: одного из руководителей Pixar временно отстранили из-за обвинений в домогательствах

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Один из руководителей американской анимационной студии Pixar Джон Лассетер временно отстранен от работы и отправлен в вынужденный шестимесячный отпуск на фоне прозвучавших в его адрес обвинений в домогательствах. Об этом сообщил во вторник в своей электронной версии журнал Hollywood Reporter.

По его данным, с обвинениями в адрес 60-летнего Лассетера, который занимает должности главного творческого директора в Pixar и в анимационном подразделении студии Disney, выступили несколько его бывших подчиненных.

Как сообщает издание, экс-сотрудники Pixar, которая принадлежит компании Disney, утверждали, что Лассетер неподобающим образом прикасался к своим подчиненным и отпускал в их адрес комментарии об их физических данных.

Лассетер выступил с заявлением, в котором принес извинения за свое поведение. «Я хочу извиниться перед каждым, кому пришлось столкнуться с моими нежелательными объятиями или любым другим жестом, которым я, по их мнению, пересек черту», — отметил аниматор. «Всегда непросто открыто иметь дело со своими неправильными поступками, но это единственный способ извлечь из них урок», — добавил он.