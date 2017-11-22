THR: одного из руководителей Pixar временно отстранили из-за обвинений в домогательствах
Джон Лассетер, по утверждению некоторых бывших подчиненных, в частности, позволял себе отпускать неподобающие комментарии о внешности.
Джон Лассетер, по утверждению некоторых бывших подчиненных, в частности, позволял себе отпускать неподобающие комментарии о внешности.
Как сообщает издание,
Лассетер выступил с заявлением, в котором принес извинения за свое поведение. «Я хочу извиниться перед каждым, кому пришлось столкнуться с моими нежелательными объятиями или любым другим жестом, которым я, по их мнению, пересек черту», — отметил аниматор. «Всегда непросто открыто иметь дело со своими неправильными поступками, но это единственный способ извлечь из них урок», — добавил он.
Лассетер является одним из самых известных аниматоров в Голливуде. В Pixar и анимационном подразделении Disney он курирует производство всех мультфильмов, зачастую выступая в роли продюсера. Лассетер является обладателем премии «Оскар», всего на данную награду он номинировался шесть раз. Pixar известна производством таких лент, как «История игрушек» (Toy Story, 1995), «Корпорация монстров» (Monsters, Inc, 2001), «В поисках Немо», (Finding Nemo, 2003), «ВАЛЛ-И» (WALL-E, 2008).