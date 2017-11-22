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03:29 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморский бизнес спасают от ненужных проверок

Во Владивостоке прошли публичные обсуждения «Реформы контрольной и надзорной деятельности», сообщает Deita. ru со ссылкой на прокуратуру Приморья.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В центре внимания ведомства находятся вопросы административного давления на бизнес со стороны контролирующих органов. Надзорная практика свидетельствует о том, что нарушения законодательства допускаются ими на всех стадиях осуществления контрольно-надзорной деятельности.

Так, из свыше 4 тыс. предложенных контролерами Дальневосточного федерального округа в 2015—2017 гг. внеплановых проверок почти половина (43%) отклонены прокурорами, что позволило предотвратить незаконное вмешательство в деятельность около 2 тыс. предпринимателей.

В Приморском крае данный показатель достигает двух третей: из 731 заявления контролирующих органов о согласовании внеплановых проверок, поступивших в 2015—2017 гг...г., 443 отклонены, при этом большинство — ввиду отсутствия оснований для их проведения.

Незаконные проверки предупреждались прокурорами и на стадии формирования ежегодных сводных планов их проведения. Ежегодно отклоняется до трети от всех предложений контролеров Приморского края о включении мероприятий по контролю в Сводный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В регионе распространены нарушения прав хозяйствующих субъектов при проведении мероприятий по контролю — начиная от несвоевременного уведомления проверяемого лица о предстоящей проверке и завершая невнесением информации о ней в Единый реестр проверок.

Контролирующими органами края нередко нарушаются права резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток.

Михаил Грач.

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