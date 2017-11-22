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03:31 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Тигрица в хабаровском лесу избавилась от маньяка

Охотоведы считают, что многодетная тигрица пожаловалась на медведя отцу своих детей.

Медведь, регулярно отбиравший добычу у тигрицы в районе им. Лазо Хабаровского края, по не вполне понятным причинам отстал от нее. Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», огромный бурый медведь с маниакальной настойчивостью отбирал добычу у тигрицы с двумя тигрятами, которые живут на территории лесоохотничьего хозяйства, что в районе им. Лазо.

Факт преследования подтверждают кадры фотоловушки, установленной биологом-охотоведом, директором лесоохотничьего хозяйства «Дурминское» Александром Баталовым, на тигриной тропе недалеко от базы.

Обычно ситуации, когда тигр и медведь враждуют между собой, происходят по причине нехватки кормовых ресурсов. Однако в этот сезон корма в лесу достаточно для всех зверей. Это видно и по медведю, который разъелся до невероятных размеров. Похоже, он просто привык к легкой жизни «на плечах» у тигрицы.

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 — Некоторое время назад она по-особому рычала в тайге, насколько мы понимаем, она жаловалась на медведя тигру Очкарику, который ходит неподалеку. Он отец детей Рашель, мы несколько раз фиксировали, что они регулярно встречаются. И на данный момент медведь (мы ему дали кличку Хламида, потому что он невероятно огромный) отошел от нее и не преследует, — сообщил корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор лесоохотничьего хозяйства «Дурминское» Александр Баталов.

Хотя в районе им. Лазо много снега, ни белогрудые медведи, ни бурые в спячку до сих пор не легли. По словам охотоведа, они долго могут бодрствовать, если в лесу достаточно корма. — Мы не оставляем намерений отстрелить Хламиду. До конца ноября у нас еще действует лицензия, но он медведь не простой — очень хитрый. Вообще бурые медведи умные и по наблюдениям ученых превосходят по смекалке человекообразных обезьян и волков, отлично могут прогнозировать ситуацию, — отметил Баталов.

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 Тигрица в хабаровском лесу избавилась от маньяка
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