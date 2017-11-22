Тигрица в хабаровском лесу избавилась от маньяка
Охотоведы считают, что многодетная тигрица пожаловалась на медведя отцу своих детей.
Охотоведы считают, что многодетная тигрица пожаловалась на медведя отцу своих детей.
Медведь, регулярно отбиравший добычу у тигрицы в районе им. Лазо Хабаровского края, по не вполне понятным причинам отстал от нее. Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», огромный бурый медведь с маниакальной настойчивостью отбирал добычу у тигрицы с двумя тигрятами, которые живут на территории лесоохотничьего хозяйства, что в районе им. Лазо.
Факт преследования подтверждают кадры фотоловушки, установленной
Обычно ситуации, когда тигр и медведь враждуют между собой, происходят по причине нехватки кормовых ресурсов. Однако в этот сезон корма в лесу достаточно для всех зверей. Это видно и по медведю, который разъелся до невероятных размеров. Похоже, он просто привык к легкой жизни «на плечах» у тигрицы.
— Некоторое время назад она
Хотя в районе им. Лазо много снега, ни белогрудые медведи, ни бурые в спячку до сих пор не легли. По словам охотоведа, они долго могут бодрствовать, если в лесу достаточно корма. — Мы не оставляем намерений отстрелить Хламиду. До конца ноября у нас еще действует лицензия, но он медведь не простой — очень хитрый. Вообще бурые медведи умные и по наблюдениям ученых превосходят по смекалке человекообразных обезьян и волков, отлично могут прогнозировать ситуацию, — отметил Баталов.