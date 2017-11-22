Две новые выставки откроются в комсомольском музее на этой неделе

Одна из них заработает уже сегодня, 22 ноября. Там горожане смогут увидеть произведения, которые вошли в музейную коллекцию за последние пять лет. Среди работ — живопись, графика, предметы декоративно-прикладного искусства. Комсомольчане познакомятся с произведениями художников не только из России, но и мастеров из Китая, Кореи и Японии.

Через два дня, 24 ноября, в музее откроется выставка «Моя любимая художка», посвященная 65-летию Детской художественной школы. Значимую дату учебное заведение отметило в этом году. Подобная экспозиция уже работала в Краеведческом музее Комсомольска весной. На этот раз на выставке представят работы педагога Марины Новиковой и ее учеников. Познакомиться с ними можно будет до февраля 2018 года, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.