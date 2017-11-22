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03:33 (мск), источник: Губерния онлайн

Две новые выставки откроются в комсомольском музее на этой неделе

На этой неделе в комсомольском Музее изобразительных искусств откроются сразу две новые выставки.

Одна из них заработает уже сегодня, 22 ноября. Там горожане смогут увидеть произведения, которые вошли в музейную коллекцию за последние пять лет. Среди работ — живопись, графика, предметы декоративно-прикладного искусства. Комсомольчане познакомятся с произведениями художников не только из России, но и мастеров из Китая, Кореи и Японии.

Через два дня, 24 ноября, в музее откроется выставка «Моя любимая художка», посвященная 65-летию Детской художественной школы. Значимую дату учебное заведение отметило в этом году. Подобная экспозиция уже работала в Краеведческом музее Комсомольска весной. На этот раз на выставке представят работы педагога Марины Новиковой и ее учеников. Познакомиться с ними можно будет до февраля 2018 года, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

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