Второй пеший переход открыли на Лене в Киренском районе
Лёд встал. На Лене открыли второй пеший переход — «Киренск — микрорайон Пролетарский». Как сообщает
Лёд встал. На Лене открыли второй пеший переход — «Киренск — микрорайон Пролетарский». Как сообщает
Толщина льда там сейчас — не менее 25 сантиметров. Переход оснастили информационными стендами, спасательными досками и шестами. Также установили дорожные знаки, которые запрещают движение автомобилям. Всего на территории Прибайкалья в этом году планируют открыть 50 переправ. Больше всего их будет в Киренском, Тайшетском,