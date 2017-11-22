Второй пеший переход открыли на Лене в Киренском районе

Толщина льда там сейчас — не менее 25 сантиметров. Переход оснастили информационными стендами, спасательными досками и шестами. Также установили дорожные знаки, которые запрещают движение автомобилям. Всего на территории Прибайкалья в этом году планируют открыть 50 переправ. Больше всего их будет в Киренском, Тайшетском, Усть-Кутском и Бодайбинском районах.