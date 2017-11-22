Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Уволенный глава МВД заявил о арестах в высших эшелонах власти ЛНР
В Совфеде отреагировали на выступление школьника РФ в Германии
В ДНР ответили на вопрос об участии в противостоянии в Луганске
«Руку Москвы» приложили ко всемуКак распространялись по миру обвинения против России
«Я — алкоголик»: Лолита сделала сообщение - СМИ
CМИ: Игорь Сечин развелся с молодой супругой
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Появились подробности захвата центра Луганска неизвестными – СМИ
Карасев рассказал об идее РФ о пленных ЛДНР
Кейт Миддлтон повторила образ Дианы для приема у королевы
Модель Victoria’s Secret упала на подиуме во время показа
Брежнева выложила фотографию в халате и белье – СМИ
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Названа стоимость аренды коттеджа на Новый год
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
03:36 (мск), источник: Вести Иркутск

Второй пеший переход открыли на Лене в Киренском районе

Лёд встал. На Лене открыли второй пеший переход — «Киренск — микрорайон Пролетарский». Как сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области, переправа соответствует всем требованиям безопасности.

Источник: Вести Иркутск

Толщина льда там сейчас — не менее 25 сантиметров. Переход оснастили информационными стендами, спасательными досками и шестами. Также установили дорожные знаки, которые запрещают движение автомобилям. Всего на территории Прибайкалья в этом году планируют открыть 50 переправ. Больше всего их будет в Киренском, Тайшетском, Усть-Кутском и Бодайбинском районах.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Сеть попали интимные фотографии балерины Волочковой
Медики установили новый стандарт безопасного кровяного давления
Раскрыты подробности переговоров Путина и Трампа
Сенатор Сулейман Керимов задержан в Ницце
Глава ЛНР выступил с заявлением в связи с ситуацией в республике
«Спартак» гарантировал себе участие в весенней стадии еврокубков
Объявивший об отставке премьер Ливана вернулся в страну
Исчезнувшая субмарина: что могло произойти на «Сан-Хуане»?
Жизель Бюндхен потеряла звание самой высокооплачиваемой модели
Спорт
«Спартак» упустил победу над «Марибором» Теперь шансы москвичей на выход в 1/8 финала главного клубного турнира Европы крайне малы
Авто
В США продают старую «Ниву» за 7 600 долларов (фото) На американском сайте Craigslist появилось объявление о продаже отечественного внедорожника Лада «Нива» 1980 года выпуска
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Монако не справляется с количеством миллионеров
Доля однокомнатных квартир в новостройках снизится с 50 до 40%
ВС запретил перепланировку балконов без согласования со всеми жителями дома
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь