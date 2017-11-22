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03:40 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморцам пытались всучить «уставший» гребешок и краба

В Артеме в одном из торговых павильонов замечены морепродукты сомнительного качества, сообщает Deita. ru со ссылкой на УМВД Приморья.

Установлено, что реализация варено-мороженого цельного краба, креветки, медведки, гребешка, мороженой рыбы осуществлялась без маркировки и ветеринарно-сопроводительных документов. Полицейскими изъято свыше 60 кг морепродуктов стоимостью 70 тысяч рублей.

Продукция, не отвечающая требованиям безопасности, будет утилизирована.

Михаил Грач.

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