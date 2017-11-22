Приморцам пытались всучить «уставший» гребешок и краба
В Артеме в одном из торговых павильонов замечены морепродукты сомнительного качества, сообщает Deita. ru со ссылкой на УМВД Приморья.
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В Артеме в одном из торговых павильонов замечены морепродукты сомнительного качества, сообщает Deita. ru со ссылкой на УМВД Приморья.
Установлено, что реализация
Продукция, не отвечающая требованиям безопасности, будет утилизирована.
Михаил Грач.