Японский миноносец открыли для посещения жителями и гостями Владивостока

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Владивосток, 22 ноября, PrimaMedia.

Корабль Морских сил самообороны (МССО) Японии «Хамагири», ошвартованный на 33 причале Корабельной набережной города Владивостока, сегодня будет открыт для посещения жителями и гостями столицы Приморья. Все желающие смогут посетить эскадренный миноносец, пришедший во Владивосток с неофициальным визитом, осмотреть его вооружение, а также в ходе экскурсии ознакомиться с условиями службы и быта военных моряков Японии, сообщил ИА PrimaMedia начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

В первый день пребывания в главной базе Тихоокеанского флота корабль посетили более 700 жителей и гостей Владивостока.

Визит японских военных моряков продлится пять дней. В этот период для экипажей спланированы обширная культурная программа и спортивные соревнования с моряками Тихоокеанского флота, состоится ряд протокольных мероприятий и совместных встреч.