Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
За что вас могут выгнать из-за стола в грузинской компании
В Совфеде отреагировали на выступление школьника РФ в Германии
В ДНР ответили на вопрос об участии в противостоянии в Луганске
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
«Я — алкоголик»: Лолита сделала сообщение - СМИ
CМИ: Игорь Сечин развелся с молодой супругой
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Появились подробности захвата центра Луганска неизвестными – СМИ
Карасев рассказал об идее РФ о пленных ЛДНР
Кейт Миддлтон повторила образ Дианы для приема у королевы
Модель Victoria’s Secret упала на подиуме во время показа
Брежнева выложила фотографию в халате и белье – СМИ
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
Сколько квадратных метров можно купить за $1 млн в Москве
Монако не справляется с количеством миллионеров
Фоторепортажи
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
03:49 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Японский миноносец открыли для посещения жителями и гостями Владивостока

Горожане могут осмотреть вооружение корабля, а также в ходе экскурсии ознакомиться с условиями службы и быта военных моряков Японии.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 ноября, PrimaMedia.

Корабль Морских сил самообороны (МССО) Японии «Хамагири», ошвартованный на 33 причале Корабельной набережной города Владивостока, сегодня будет открыт для посещения жителями и гостями столицы Приморья. Все желающие смогут посетить эскадренный миноносец, пришедший во Владивосток с неофициальным визитом, осмотреть его вооружение, а также в ходе экскурсии ознакомиться с условиями службы и быта военных моряков Японии, сообщил ИА PrimaMedia начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

В первый день пребывания в главной базе Тихоокеанского флота корабль посетили более 700 жителей и гостей Владивостока.

Визит японских военных моряков продлится пять дней. В этот период для экипажей спланированы обширная культурная программа и спортивные соревнования с моряками Тихоокеанского флота, состоится ряд протокольных мероприятий и совместных встреч.

В рамках визита 25 ноября состоится учение по поиску и спасению на море «Сарекс-2017» (SAREX (Search and Rescue Exercise).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Гильдия профессионалов ВЭД «Гермес» пришла во Владивосток
Тихоокеанский симфонический оркестр исполнит музыку из «Гарри Поттера» и «Звездные войны»
Раскрыты подробности переговоров Путина и Трампа
Сенатор Сулейман Керимов задержан в Ницце
Глава ЛНР выступил с заявлением в связи с ситуацией в республике
«Спартак» гарантировал себе участие в весенней стадии еврокубков
Объявивший об отставке премьер Ливана вернулся в страну
В Тбилиси подозреваемые в терроризме открыли огонь по спецназу
Жизель Бюндхен потеряла звание самой высокооплачиваемой модели
Спорт
«Спартак» упустил победу над «Марибором» Теперь шансы москвичей на выход в 1/8 финала главного клубного турнира Европы крайне малы
Авто
В США продают старую «Ниву» за 7 600 долларов (фото) На американском сайте Craigslist появилось объявление о продаже отечественного внедорожника Лада «Нива» 1980 года выпуска
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Элитная недвижимость в Москве дороже, чем в Берлине и Токио
Тайны подземелья. Интересные факты о метрополитенах мира
Собянин пообещал жилье всем обманутым дольщикам Москвы
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь