В Хабаровском крае участников чемпионата WorldSkills ждут новые состязания

В Хабаровском крае региональный этап чемпионата WorldSkills Russia пройдёт сразу на трёх площадках — в дальневосточной столице, Комсомольске и посёлке Хор. Участники посоревнуются в 53 компетенциях, в этом году их стало на две больше — прибавились «Мехатроника» и «Обработка листового металла».

Соревнования пройдут с 27 ноября по 1 декабря 2017 года, на них съедутся больше 460 конкурсантов и 430 экспертов из Хабаровского края, субъектов Дальневосточного федерального округа, а также из Китая и Японии. Соревновательные площадки посетят около двух тысяч школьников, для них организуют интерактивные стенды, мастер-классы, профессиональные пробы и квест-игру. В преддверии соревнований, 26 ноября, пройдёт чемпионат экспертов по «Технологиям моды», «Парикмахерскому искусству», «Поварскому делу» и «Сварочным технологиям».

В деловую программу включили пленарную сессию «Формула профессионального роста», расширенное заседание Совета ректоров вузов ДФО, межрегиональные научно-практические конференции, сессии и открытые лекции, а также презентацию лучших практик содействия трудоустройству. Участники WorldSkills Russia смогут задать вопросы министру образования и науки региона Алле Кузнецовой на «прямой линии».

Как сообщил заместитель директора центра развития профессиональных сообществ и рабочих кадров WorldSkills Russia КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения квалификации в сфере профессионального образования» Максим Ставицкий, в день открытия, 27 ноября, Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре соединят телемостом. Результаты соревнований огласят 1 декабря на церемониях закрытия в обоих городах. Победители представят край на отборочных соревнованиях на право участия в финале VI Национального чемпионата WorldSkills Russia, который запланировали на август 2018 года в Сахалинской области.