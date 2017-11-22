В Хабаровском крае участников чемпионата WorldSkills ждут новые состязания
На трёх площадках пройдут соревнования в 53 разных компетенциях.
На трёх площадках пройдут соревнования в 53 разных компетенциях.
В Хабаровском крае региональный этап чемпионата WorldSkills Russia пройдёт сразу на трёх площадках — в дальневосточной столице, Комсомольске и посёлке Хор. Участники посоревнуются в 53 компетенциях, в этом году их стало на две больше — прибавились «Мехатроника» и «Обработка листового металла».
Соревнования пройдут с 27 ноября по 1 декабря 2017 года, на них съедутся больше 460 конкурсантов и 430 экспертов из Хабаровского края, субъектов Дальневосточного федерального округа, а также из Китая и Японии. Соревновательные площадки посетят около двух тысяч школьников, для них организуют интерактивные стенды,
В деловую программу включили пленарную сессию «Формула профессионального роста», расширенное заседание Совета ректоров вузов ДФО, межрегиональные
Как сообщил заместитель директора центра развития профессиональных сообществ и рабочих кадров WorldSkills Russia КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения квалификации в сфере профессионального образования» Максим Ставицкий, в день открытия, 27 ноября, Хабаровск и
Одновременно с чемпионатом в посёлке Переяславка на базе центра внешкольной работы «Созвездие» пройдёт региональный JuniorSkills, где 92 конкурсанта и 54 эксперта примут участие в восьми компетенциях. Это «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Мобильная робототехника», «Инженерный дизайн CAD», «Электромонтажные работы», «Мультимедийная журналистика», «Сетевое и системное администрирование», «Прототипирование».