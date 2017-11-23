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12:36 (мск), источник: Inc.Russia

В Сети появилось видео разгона грузовика Tesla Semi

Разгон грузовика Tesla, который компания впервые представила в прошлую пятницу, попал на видео.

Пользователи выложили запись на YouTube.

Характеристики электрогрузовика, заявленные на презентации, ранее были продемонстрированы лишь с использованием компьютерной графики, которая не передавала реальных возможностей транспортного средства.

Теперь в Сети появилась запись разгона Tesla Semi в реальных условиях. На видео грузовик передвигается без полуприцепа на огороженной территории. Возможно, запись была сделана на презентации новинки для журналистов и представителей возможных покупателей. К грузовику тянется очередь из людей, которые по очереди садятся в машину, после чего Tesla Semi быстро набирает скорость.

Заряда батареи электрогрузовика хватает на 800 километров с полностью загруженным прицепом и при условии, что Tesla Semi будет ехать со скоростью 96,5 км/ч. На презентации Илон Маск рассказал, что грузовик способен разогнаться до этой скорости за 5 секунд без полуприцепа. С максимальной загруженностью в 36 тонн грузовик разгоняется до 96,5 км/ч за 20 секунд.

Помимо Tesla Semi компания представила обновленный спорткар Tesla Roadster. Он способен разгоняться до 160 км/ч за 4,2 секунды.

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