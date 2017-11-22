Главную ёлку Хабаровского края начнут собирать 5 декабря

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице начинается подготовка главной площади города к Новому году. К 1 декабря там появится праздничная иллюминация, а 5 декабря начнётся установка ёлки. Её, как и в прошлом году, соберут из сотен живых хвойных деревьев, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

«Мы уже начали монтировать световое оборудование, украшать фонтанный комплекс. 5 декабря начнётся установка новогодней ёлки. После этого пойдёт её украшение игрушками, гирляндами. Полностью ледовой городок на площади Ленина заработает 15 декабря», — рассказал корреспонденту агентства председатель комитета по молодёжной политике правительства Хабаровского края Евгений Дёмин.

После завершения новогодних праздников главную ёлку региона разберут и отдадут деревья на корм питомцам зоосада имени Сысоева.

Проект новогоднего оформления площади утвердил губернатор Вячеслав Шпорт. Возле главной ёлки появится больше декоративных конструкций и светового оформления. По поручению главы региона на площади обновили 40 процентов световых элементов.