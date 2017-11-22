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04:21 (мск), источник: Восток Медиа

Главную ёлку Хабаровского края начнут собирать 5 декабря

Ледовый городок на площади Ленина станет ярче и красочнее.

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице начинается подготовка главной площади города к Новому году. К 1 декабря там появится праздничная иллюминация, а 5 декабря начнётся установка ёлки. Её, как и в прошлом году, соберут из сотен живых хвойных деревьев, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

«Мы уже начали монтировать световое оборудование, украшать фонтанный комплекс. 5 декабря начнётся установка новогодней ёлки. После этого пойдёт её украшение игрушками, гирляндами. Полностью ледовой городок на площади Ленина заработает 15 декабря», — рассказал корреспонденту агентства председатель комитета по молодёжной политике правительства Хабаровского края Евгений Дёмин.

После завершения новогодних праздников главную ёлку региона разберут и отдадут деревья на корм питомцам зоосада имени Сысоева.

Проект новогоднего оформления площади утвердил губернатор Вячеслав Шпорт. Возле главной ёлки появится больше декоративных конструкций и светового оформления. По поручению главы региона на площади обновили 40 процентов световых элементов.

«В этом году светового оформления будет больше, площадь будет ярче и интереснее. По пожеланиям жителей Хабаровского края станет больше детских ледяных горок. В оформлении будет отражена тематика чемпионата мира по футболу и фестиваля духовых оркестров “Амурские волны”. Добавим и больше световых элементов на окружающие площадь деревья», — отметил Евгений Дёмин.

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