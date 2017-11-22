Назимовскую батарею во Владивостоке превратят в кафе

Назимовскую батарею во Владивостоке сдали в аренду в первом туре аукционов городского муниципального имущества. Право арендовать ее на пять лет получило ООО «Филин и Сова». Его генеральный директор планирует сделать на территории батареи видовое кафе, детскую площадку и канатный городок, сообщает ИА PrimaMedia.

Бизнесмен Андрей Савин, которому также принадлежит мини-отель «Филин и Сова» в центре Владивостока, собирается использовать военный объект в культурно-развлекательных целях. Он будет отдавать за аренду батареи более 35 тысяч рублей ежемесячно. По словам арендатора, Назимовская батарея среди представителей бизнеса особенного ажиотажа не вызвала, конкуренцию на торгах ему составил всего один человек — индивидуальный предприниматель Денис Каплин.