Назимовскую батарею во Владивостоке превратят в кафе
Артиллерийскую батарею сдали в аренду приморскому предпринимателю на 5 лет.
Артиллерийскую батарею сдали в аренду приморскому предпринимателю на 5 лет.
Владивосток, 22 ноября, PrimaMedia.
Назимовскую батарею во Владивостоке сдали в аренду в первом туре аукционов городского муниципального имущества. Право арендовать ее на пять лет получило ООО «Филин и Сова». Его генеральный директор планирует сделать на территории батареи видовое кафе, детскую площадку и канатный городок, сообщает ИА PrimaMedia.
Бизнесмен Андрей Савин, которому также принадлежит