Издеваться над футболом собрались в Хабаровске

По прогнозам синоптиков, матч 18 тура российской футбольной
Как заявил в интервью «Чемпионату.сом» Игорь Лебедев, — «Это издевательство над игроками и в большей степени издевательство над нашими болельщиками. Выходить на поле при таких температурах нельзя. У хоккеистов условия лучше, они на закрытой площадке играют. А как в такой мороз играть в футбольной форме? Несколько игроков ЦСКА уже получили травмы.
Надо понимать, что “Локомотив” и ЦСКА представляют нашу страну в еврокубках, а в их составах много игроков сборной России. Я с уважением отношусь ко всем регионам нашей страны, но 8 часов полёта, разница в 20, а то и 30 градусов, плюс 8 часов полёта обратно? И всё это накануне матча с “Бенфикой”? Нужно с пониманием относиться ко всему нашему футболу, а не идти на поводу у руководителей “СКА-Хабаровск”, которые счастливы, что в их город приехала Премьер-Лига».
В матче предыдущего тура «СКА-Хабаровск» — «ЦСКА», прошедшем при температуре -17°С, игроки московского армейского клуба получили травмы, в том числе 2 перелома. Алексей Березуцкий сломал лодыжку берцовой кости и выбыл на несколько месяцев. Произошло это не
Как заявили в РФПЛ, ведомство внимательно следит за погодой в Хабаровске и готовностью арены к проведению матча «СКА-Хабаровск» — «Локомотив». В случае
Напомним, что заключительный в этом году домашний матч 25 тура владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» проведет на выезде. По решению администрации футбольной национальной лиги встреча с «Тюменью» пройдет не 25 ноября на владивостокском стадионе «Динамо», а 22 ноября на стадионе «Новые Химки» в подмосковных Химках.
Дмитрий Санников