Издеваться над футболом собрались в Хабаровске

Как заявил в интервью «Чемпионату.сом» Игорь Лебедев, — «Это издевательство над игроками и в большей степени издевательство над нашими болельщиками. Выходить на поле при таких температурах нельзя. У хоккеистов условия лучше, они на закрытой площадке играют. А как в такой мороз играть в футбольной форме? Несколько игроков ЦСКА уже получили травмы.

Надо понимать, что “Локомотив” и ЦСКА представляют нашу страну в еврокубках, а в их составах много игроков сборной России. Я с уважением отношусь ко всем регионам нашей страны, но 8 часов полёта, разница в 20, а то и 30 градусов, плюс 8 часов полёта обратно? И всё это накануне матча с “Бенфикой”? Нужно с пониманием относиться ко всему нашему футболу, а не идти на поводу у руководителей “СКА-Хабаровск”, которые счастливы, что в их город приехала Премьер-Лига».