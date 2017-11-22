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04:37 (мск), источник: ДЕЙТА

Издеваться над футболом собрались в Хабаровске

Вице-спикер Государственной Думы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев назвал предстоящий матч «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» издевательством над всем российским футболом, сообщает «Deita. ru».

По прогнозам синоптиков, матч 18 тура российской футбольной премьер-лиги между «СКА-Хабаровск» и «Локомотивом» может состояться 27 ноября при температуре от -10°С до -12°С.

Как заявил в интервью «Чемпионату.сом» Игорь Лебедев, — «Это издевательство над игроками и в большей степени издевательство над нашими болельщиками. Выходить на поле при таких температурах нельзя. У хоккеистов условия лучше, они на закрытой площадке играют. А как в такой мороз играть в футбольной форме? Несколько игроков ЦСКА уже получили травмы.
Надо понимать, что “Локомотив” и ЦСКА представляют нашу страну в еврокубках, а в их составах много игроков сборной России. Я с уважением отношусь ко всем регионам нашей страны, но 8 часов полёта, разница в 20, а то и 30 градусов, плюс 8 часов полёта обратно? И всё это накануне матча с “Бенфикой”? Нужно с пониманием относиться ко всему нашему футболу, а не идти на поводу у руководителей “СКА-Хабаровск”, которые счастливы, что в их город приехала Премьер-Лига».

В матче предыдущего тура «СКА-Хабаровск» — «ЦСКА», прошедшем при температуре -17°С, игроки московского армейского клуба получили травмы, в том числе 2 перелома. Алексей Березуцкий сломал лодыжку берцовой кости и выбыл на несколько месяцев. Произошло это не из-за удара или борьбы — нога одного из самых крепких защитников российского футбола вывернулась на замерзшем газоне.

Как заявили в РФПЛ, ведомство внимательно следит за погодой в Хабаровске и готовностью арены к проведению матча «СКА-Хабаровск» — «Локомотив». В случае форс-мажорных обстоятельств окончательное решение о проведении матча примет судья.

Напомним, что заключительный в этом году домашний матч 25 тура владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» проведет на выезде. По решению администрации футбольной национальной лиги встреча с «Тюменью» пройдет не 25 ноября на владивостокском стадионе «Динамо», а 22 ноября на стадионе «Новые Химки» в подмосковных Химках.

Дмитрий Санников

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