Украденные вещи Джона Леннона нашлись в Берлине

Сейчас дневники, а также магнитофонная запись концерта «Битлз», две пары очков, нотные записи и пачка из-под сигарет выставлены на всеобщее обозрения в главном управлении полиции Берлина.

По подозрению в укрывательстве похищенного задержан 58-летний мужчина, сообщила полиция.

Вещи были украдены из дома вдовы Леннона Йоко Оно в Нью-Йорке в 2006 году.

По словам следователей, большая часть предметов была найдена и конфискована из аукционного дома в Берлине в июле. Тогда же было начато расследование и поиск остальных вещей.

Йоко Оно опознала предметы по фотографиям, которые ей показали в консульстве Германии в Нью-Йорке, сообщают немецкие СМИ.

Подозреваемый был арестован в понедельник в Берлине, после того как полиция обыскала его дом и автомобили.

По словам представителя прокуратуры Берлина Мартина Штелтнера, еще один подозреваемый соучастник преступления проживает в Турции и в данный момент недосягаем для правосудия.

Второй подозреваемый был личным шофером Йоко Оно.

Штелтнер не сказал, когда найденные вещи будут возвращены в дом Леннона.

Вещи, принадлежавшие членам группы «Битлз», продаются на аукционах за огромные суммы.

В феврале кожаная куртка, которую, как предполагается, надевал Джон Леннон, была продана на аукционе в Англии за 10 400 фунтов (почти 14 тысяч долларов).

В сентябре партитура с песней «Битлз» Eleanor Rigby была снята с аукциона, когда появилась информация о том, что она украдена.

Оценочная стоимость нотной записи, подписанной Полом Маккартни, составила почти 25 тысяч долларов.

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