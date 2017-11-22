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04:58 (мск), источник: Губерния онлайн

Где и за сколько: о продаже транспортных карт в Хабаровске рассказал Сергей Суковатый

В мэрии рассчитывают, что с переходом на безнал у перевозчиков увеличится выручка.

Стоимость транспортной карты для безналичного расчета в трамваях, троллейбусах и автобусах составит около 100 рублей. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» сообщил начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый. Он также рассказал, где можно будет купить карту и зачем эти нововведения нужны перевозчикам.

«Карту будем продавать. Первый адрес, где она будет реализовываться, — Ким Ю Чена, 44: там находится управление транспорта. Далее будет распространение на наших муниципальных предприятиях, точки мы определим. Также собираемся определить удобные для граждан места в городе, — говорит Сергей Суковатый. — Рассматривается и реализация карт кондуктором, но надо понимать, что карты будут продаваться как пустые, так и с номиналом денежных средств. Пустую может продавать кондуктор. [Что касается] тех, где будет зачислена какая-то сумма, то мы потом определим, кто их сможет продавать».

По словам Сергея Суковатого, транспортная карта — многоразовая и пополняемая. Внести на нее деньги хабаровчане смогут через Сбербанк, в том числе с помощью телефона и мобильного приложения.

Начальник управления транспорта добавил, что введение безналичного расчета в автобусах, трамваях и троллейбусах выгодно для перевозчиков. Об этом свидетельствует опыт других городов.

«Это стопроцентный учет [денег]. Как сказали наши коллеги, которые внедряли [систему безналичного расчета] в Московской области, выручка выросла на 22%. Во всех регионах по-разному — минимально доходность увеличивается на 15%», — сказал Сергей Суковатый.

При этом кондуктора не потеряют работу: сокращать их транспортники не собираются.

«В городах, где пытались рассчитываться “по-джентльменски”, не все гладко получалось. Поэтому кондуктор — он есть и будет», — заявил начальник управления.

Напомним, систему безналичного расчета в Хабаровске начнут вводить в декабре. В городе уже разработали дизайн транспортных карт. В дальнейшем рассчитываться можно будет с помощью брелоков, браслетов и часов. Предусмотрены и платежи банковскими картами, но только бесконтактными. В первую очередь новую систему внедрят в трамваях и троллейбусах, затем в муниципальном автопарке, а следом — в автобусах коммерческих перевозчиков. Так, платежи по картам будут принимать в автобусах маршрутов № 8, № 88, № 1, № 14, № 25 и других.

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Где и за сколько: о продаже транспортных карт в Хабаровске рассказал Сергей Суковатый
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