В Приморье запрещен экспорт в Гонконг 16 тонн рогов лося, марала и северного оленя

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на специалистов, был запрещен вывоз рогов лося (5 тонн), марала (4,5 тонны) и лома обрезанного рога северного оленя (6,5 тонны). При проверке документов в торговом порту Владивостока стало понятно, что указанный в ветеринарном сертификате в графе «Происхождение сырья» изготовитель отсутствует в реестре экспортеров в ИС «Цербер». В графе «Транспорт» указан только железнодорожный транспорт, в то время как данный подконтрольный товар должен был экспортироваться морским транспортом. Кроме того, общий вес нетто, указанный в ветеринарном сертификате, не соответствовал суммарному весу продукции по каждому из наименований. Экспорт продукции был запрещен.