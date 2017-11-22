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04:59 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье запрещен экспорт в Гонконг 16 тонн рогов лося, марала и северного оленя

В Приморье сотрудники Россельхознадзора запретили экспорт крупной партии рогов лося, марала и северного оленя. Товар прибыл в край из Новосибирской области для дальнейшей отправки в Гонконг.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на специалистов, был запрещен вывоз рогов лося (5 тонн), марала (4,5 тонны) и лома обрезанного рога северного оленя (6,5 тонны). При проверке документов в торговом порту Владивостока стало понятно, что указанный в ветеринарном сертификате в графе «Происхождение сырья» изготовитель отсутствует в реестре экспортеров в ИС «Цербер». В графе «Транспорт» указан только железнодорожный транспорт, в то время как данный подконтрольный товар должен был экспортироваться морским транспортом. Кроме того, общий вес нетто, указанный в ветеринарном сертификате, не соответствовал суммарному весу продукции по каждому из наименований. Экспорт продукции был запрещен.

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