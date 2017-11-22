Источник: Reuters

Как будут застраивать левый берег, обсудили красноярцы — общественные слушания по планам развития города прошли в Октябрьском районе.

Как стало известно «Комсомольской правде"-Красноярск, жители Октябрьского района обсуждали план застройки территории до 2030 года. Проектировщики, составлявшие этот план, рассказали: они учли то, что в районе не хватает важных социальных инфраструктурных объектов.

Согласно плану строить будут в двух направления Октябрьского района — Ботанический и 8 Марта. В районе будут строить не только жилые дома (причем в жилой застройке отдают предпочтения высокоэтажным домам — от 12 до 17 этажей), но и детские сады, школы, поликлиники, досуговые центры, медицинские учреждения, торговые площадки с подземными паркингами, а также серьезные транспортные развязки.

Жители района могут высказать свои замечания относительно планов освоения территории до 5 декабря.

КОНКРЕТНО.

Где принимают предложения по планам застройки Октябрьского района: