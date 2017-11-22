Губернатор поручил организовать оперативную расчистку снега на дорогах Хабаровского края
В настоящее время на уборке региональных трасс работает 61 единица техники.
В настоящее время на уборке региональных трасс работает 61 единица техники.
Хабаровск, 22 ноября, AmurMedia.
Сегодня ночью в Хабаровский край пришел очередной снежный циклон. Как сообщили в Дальневосточном УГМС, его эпицентр смещается с запада в сторону Сахалина и Охотского моря. Непогода задержится в регионе на сутки. Вячеслав Шпорт поручил организовать оперативную уборку снега на автотрассах, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт правительства Хабаровского края.
В настоящее время обильный снег идет в южных и центральных районах края. Циклон принес с собой резкое потепление. С утра температура воздуха составляла от -3ºС до -11ºС.
Пока в регионе обстановка в связи с циклоном стабильная. Все автомагистрали, как федеральные, так и краевые, открыты для проезда транспорта. Переправа
Между тем, губернатор Вячеслав Шпорт поручил организовать оперативную уборку снега на автотрассах. Дорожные службы уже приступили к расчистке.
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