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05:06 (мск), источник: AmurMedia.ru

Губернатор поручил организовать оперативную расчистку снега на дорогах Хабаровского края

В настоящее время на уборке региональных трасс работает 61 единица техники.

Хабаровск, 22 ноября, AmurMedia.

Сегодня ночью в Хабаровский край пришел очередной снежный циклон. Как сообщили в Дальневосточном УГМС, его эпицентр смещается с запада в сторону Сахалина и Охотского моря. Непогода задержится в регионе на сутки. Вячеслав Шпорт поручил организовать оперативную уборку снега на автотрассах, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт правительства Хабаровского края.

В настоящее время обильный снег идет в южных и центральных районах края. Циклон принес с собой резкое потепление. С утра температура воздуха составляла от -3ºС до -11ºС.

Пока в регионе обстановка в связи с циклоном стабильная. Все автомагистрали, как федеральные, так и краевые, открыты для проезда транспорта. Переправа Ванино-Холмск работает в штатном режиме. Задержек авиарейсов и поездов нет.

Между тем, губернатор Вячеслав Шпорт поручил организовать оперативную уборку снега на автотрассах. Дорожные службы уже приступили к расчистке.

По информации дежурно-диспетчерской службы Правительства края, в настоящее время краевые междугородние автодороги убирает 61 единица техники. В Хабаровске, по плану, будет работать 69 единиц.

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