Ученые рассказали о связи бесплодия и грязного воздуха

Исследователи опросили около 6,5 тыс. мужчин на Тайване и выяснили, что высокое содержание в воздухе мелкодисперсных частиц (с диаметром от 10 нанометров до 2,5 микрометров) тяжелых металлов и полициклических ароматических углеводов (ПАВ) снижало качество спермы.