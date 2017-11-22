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05:41 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые рассказали о связи бесплодия и грязного воздуха

Ученые из Китая заявили, что загрязнение воздуха может привести к неспособности зачать ребенка «в значительном количестве пар». Результаты исследования опубликованы в BMJ Journal.

Источник: Reuters

Исследователи опросили около 6,5 тыс. мужчин на Тайване и выяснили, что высокое содержание в воздухе мелкодисперсных частиц (с диаметром от 10 нанометров до 2,5 микрометров) тяжелых металлов и полициклических ароматических углеводов (ПАВ) снижало качество спермы.

Исследователи предполагают, что повреждение свободных радикалов, вызываемое загрязнением воздуха, может негативно сказываться на ДНК и клеточных процессах в организме.

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Во время загрузки произошла ошибка.
6 июня© Ньюстюб
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