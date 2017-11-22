«Водители крадутся»: снегопад спровоцировал пробки на дорогах Красноярска

Источник: РИА "Новости"

Обильные осадки и ветер ухудшили видимость на дорогах города и осложнили передвижение водителей и пешеходов. В 9 часов утра 22 ноября сервис «Яндекс. Пробки» оценивал уровень заторов на дорогах города в 8 баллов из 10 возможных.

Снег начался в Красноярске вечером во вторник, ночью осадки прекратились, а утром в среду снова пошел снег. При этом синоптики обещают, что сегодня в течение дня осадки будут еще обильнее.

В ГИБДД Newslab.ru рассказали, что ухудшение погоды значительно повлияло на дорожную обстановку. Из-за плохой видимости и снега водители машин и автобусов едут медленнее, чем обычно — в некоторых местах водители стараются максимально снизить скорость. Из-за этого пробки наблюдаются на всех ключевых дорогах города — на улицах Шахтеров, Копылова, Вейнбаума, проспекте Металлургов и других. В дорожной полиции отметили, что такая ситуация типична для снегопада и призвали водителей к внимательности.