«Водители крадутся»: снегопад спровоцировал пробки на дорогах Красноярска

Обильные осадки и ветер ухудшили видимость на дорогах города и осложнили передвижение водителей и пешеходов. В 9 часов утра 22 ноября сервис «Яндекс. Пробки» оценивал уровень заторов на дорогах города в 8 баллов из 10 возможных.
Снег начался в Красноярске вечером во вторник, ночью осадки прекратились, а утром в среду снова пошел снег. При этом синоптики обещают, что сегодня в течение дня осадки будут еще обильнее.
В ГИБДД Newslab.ru рассказали, что ухудшение погоды значительно повлияло на дорожную обстановку.
Также в городе произошло несколько мелких ДТП — сами водители сообщили о 8 авариях. Но в ГИБДД пояснили, что количество аварий сегодня не отличается от любого другого утра буднего дня. Все ДТП обошлись без пострадавших.