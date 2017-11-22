Приморская Тавайза может превратиться в Ялту
Мэр Артёма рассказал о перспективах городского округа.
Мэр Артёма рассказал о перспективах городского округа.
Будущей зимой приморцы смогут вновь покататься на лыжах в горнолыжном центре «Синяя сопка», а к лету преобразится территория для отдыха в бухте Муравьиной. Об этом и других перспективах территории рассказал мэр Александр Авдеев.
По его словам, продолжается реализация инвестиционного проекта «Спорткомплекс «Синяя сопка». Об открытии этого горнолыжного центра для лыжников и сноубордистов, недалеко от Владивостока, РИА «Восток-Медиа» сообщало в феврале 2016 года. Сейчас, по словам мэра, там уже задействованы зимние пушки, к зиме специалисты подготовят две лыжные трассы.
«Ещё один инвестиционный проект связан с отдыхом на море в бухте Муравьиная — там инвестор выкупил несколько объектов недвижимости, где были базы отдыха “Эдельвейс” и “Мостовик”. У нас есть план территории, который я показал врио губернатора Андрею Владимировичу Тарасенко. На нём показано, что будет с берегом, и как это будет выглядеть. Инвесторы, с которыми мы работаем, пообещали, что наша Тавайза превратится в Ялту», — подчеркнул Авдеев.
Бухта Муравьиная (Тавайза) является одним из популярных мест отдыха на юге Приморского края. На берегу этой же бухты находится игорная зона «Приморье» c казино Tigre de Cristal.