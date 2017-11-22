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09:31 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Пожарные провели рейд в частном секторе Новосибирска

Всплеск пожаров произошел в Новосибирске с приходом холодов. Причины — традиционные: проблемы с печным отоплением и неисправность проводки. Инспектора МЧС еженедельно проводят рейды в частном секторе областного центра. Теперь в зоне особого внимания еще и дачи.

Источник: Вести - Новосибирск

Семья Тимошенко уже несколько лет живет в гараже. Их дом сгорел.

Мария Тимошенко, погорелица: «По причине возгорания инфракрасных теплых полов» — «Как-то были неправильно сделаны?» — «Возможно, да».

Выводы сделали: сегодня достраивают новый дом, на этот раз пожарной безопасности — особое внимание. А вот другой погорелец. Прописан и живет на даче. Вовремя не поменял проводку — пришлось менять весь дом.

Алексей Нестеров, погорелец: «Проводка была такая… “сопли” висели… Замкнуло» — «А это — уже второй дом?» — «Ну, этот я уже по уму сделал. У меня тут “пакетник” чуть ли не в каждой комнате».

Люди ставят под угрозу собственные жизни ради экономии, негодуют сотрудники МЧС, а тушить возгорания в дачных обществах сложнее, чем в частном секторе. Дома в основном деревянные — вспыхивают как спички.

Антон Ящук, заместитель начальника отдела, начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску: «Одна из основных причин — использование нестандартных обогревателей, обогревателей, собранных кустарным образом — грубо говоря, самодельных» — «А можно ли оставлять обогреватель на сутки или на двое суток?» — «Нет, конечно. Все обогревательные приборы по уходу должны отключаться».

Услышат ли предупреждения спасателей? Статистика покажет. Только за этот год в Новосибирске сгорело более ста дачных домов.

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