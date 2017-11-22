Проверить знание татарского языка приглашают иркутян

Как 22 ноября сообщило татарское молодежное объединение «Идель-Ангара», акция стартует 15:00 в Иркутской областной юношеской библиотеке им. И. П. Уткина (ул. Чехова, 10). Попробовать свои силы в написании диктанта на татарском языке может любой желающий. Диктант по татарскому языку будут проверять филологи, профессоры и доктора филологических наук. На каждой площадке образовательной акции читать текст диктанта будут заслуженные деятели искусств и культуры, писатели.

В один день диктант будут писать в девяти странах (Казахстан, Кыргызстан, Германия, США, ОАЭ, Украина, Чехия, Азербайджан) и 20 регионах России (Казань, Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Уфа, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Саратов, Иваново, Самара, Пермь, Омск, Астрахань, Волгоград, Иркутск, а также в ХМАО, Мари Эл и Алтае). Образовательная акция по проверке грамотности на татарском языке направлена на повышение интереса к грамотному правописанию, владению литературным татарским, самопроверку орфографических и грамматических ошибок.