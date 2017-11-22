Проверить знание татарского языка приглашают иркутян
В Иркутске 25 ноября 2017 года пройдет всемирный «Татарча диктант».
В Иркутске 25 ноября 2017 года пройдет всемирный «Татарча диктант».
Как 22 ноября сообщило татарское молодежное объединение «Идель-Ангара», акция стартует 15:00 в Иркутской областной юношеской библиотеке им. И. П. Уткина (ул. Чехова, 10). Попробовать свои силы в написании диктанта на татарском языке может любой желающий. Диктант по татарскому языку будут проверять филологи, профессоры и доктора филологических наук. На каждой площадке образовательной акции читать текст диктанта будут заслуженные деятели искусств и культуры, писатели.
В один день диктант будут писать в девяти странах (Казахстан, Кыргызстан, Германия, США, ОАЭ, Украина, Чехия, Азербайджан) и 20 регионах России (Казань, Москва,