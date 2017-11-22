Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Путин ответил Земану на его слова: "Вы победили в Сирии"
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Что заставляет тебя следить за бывшим в соцсетях
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
Умер актер из «Трех мушкетеров»
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
Карасев о предложении РФ по ЛДНР: Путин сделал беспроигрышный ход
Полякова показала Сети экстремальный разрез платья
Кейт Миддлтон повторила образ Дианы для приема у королевы
Модель Victoria’s Secret упала на подиуме во время показа
Брежнева выложила фотографию в халате и белье – СМИ
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
Сколько квадратных метров можно купить за $1 млн в Москве
Монако не справляется с количеством миллионеров
Фоторепортажи
8Военный переворот в Зимбабве
10Последствия тайфуна Дамри
05:41 (мск), источник: Baikal-info.ru

Проверить знание татарского языка приглашают иркутян

В Иркутске 25 ноября 2017 года пройдет всемирный «Татарча диктант».

Как 22 ноября сообщило татарское молодежное объединение «Идель-Ангара», акция стартует 15:00 в Иркутской областной юношеской библиотеке им. И. П. Уткина (ул. Чехова, 10). Попробовать свои силы в написании диктанта на татарском языке может любой желающий. Диктант по татарскому языку будут проверять филологи, профессоры и доктора филологических наук. На каждой площадке образовательной акции читать текст диктанта будут заслуженные деятели искусств и культуры, писатели.

В один день диктант будут писать в девяти странах (Казахстан, Кыргызстан, Германия, США, ОАЭ, Украина, Чехия, Азербайджан) и 20 регионах России (Казань, Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Уфа, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Саратов, Иваново, Самара, Пермь, Омск, Астрахань, Волгоград, Иркутск, а также в ХМАО, Мари Эл и Алтае). Образовательная акция по проверке грамотности на татарском языке направлена на повышение интереса к грамотному правописанию, владению литературным татарским, самопроверку орфографических и грамматических ошибок.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Раскрыты подробности переговоров Путина и Трампа
Сенатор Сулейман Керимов задержан в Ницце
Глава ЛНР выступил с заявлением в связи с ситуацией в республике
«Спартак» гарантировал себе участие в весенней стадии еврокубков
Объявивший об отставке премьер Ливана вернулся в страну
В Тбилиси подозреваемые в терроризме открыли огонь по спецназу
Жизель Бюндхен потеряла звание самой высокооплачиваемой модели
Спорт
«Спартак» упустил победу над «Марибором» Теперь шансы москвичей на выход в 1/8 финала главного клубного турнира Европы крайне малы
Авто
В США продают старую «Ниву» за 7 600 долларов (фото) На американском сайте Craigslist появилось объявление о продаже отечественного внедорожника Лада «Нива» 1980 года выпуска
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
ВС запретил перепланировку балконов без согласования со всеми жителями дома
Расселение первых домов в рамках программы реновации жилфонда Москвы может начаться в декабре
Монако не справляется с количеством миллионеров
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь