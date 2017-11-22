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05:44 (мск), источник: ДЕЙТА

Школьников Находки обезопасили

Энергоэффективное оборудование установлено на пешеходных переходах в Находке, сообщает Deita. ru со ссылкой на администрацию города.

Новые приборы установлены рядом со школой № 27 в микрорайоне Ливадия и № 4 на Школьной. Визуальная сигнализация работает в желтом предупреждающем режиме, что акцентирует внимание водителей на участках дороги, где переходами часто пользуются дети.

В темное время суток фонарь включается автоматически. Светодиодная импульсная индексация в любое время суток позволяет водителям с большого расстояния заметить место пешеходного перехода. Также специалисты освежили краску бело-желтой разметки «зебр», а также продублировали знак дорожные знаки «Осторожно, дети».

Михаил Грач.

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