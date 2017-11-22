Школьников Находки обезопасили

Новые приборы установлены рядом со школой № 27 в микрорайоне Ливадия и № 4 на Школьной. Визуальная сигнализация работает в желтом предупреждающем режиме, что акцентирует внимание водителей на участках дороги, где переходами часто пользуются дети.