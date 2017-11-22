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05:45 (мск), источник: ИА REGNUM

Во Владивостоке приступили к монтажу 28-метровой елки

Елка снабжена усиленным каркасом.

Монтаж городской елки начался во Владивостоке на площади Борцов революции, сообщили в пресс-службе администрации города.

Уточняется, что искусственная елка будет установлена на центральной площади столицы Приморского края. 21 ноября начался монтаж первой части каркаса.

Комментируя процесс, Валерий Ролдугин, инженер по монтажу компании по производству искусственных елок и новогодней продукции «Green trees», сообщил:

ИА REGNUM, на подготовку к празднованию Нового 2018 года владивостокские власти выделили свыше восьми миллионов рублей. Большая часть средств израсходована на приобретение новогодней ели. Конструкция должна быть установлена не позднее 30 ноября.

Стоит отметить, на организацию и проведение мероприятий, посвященных празднованию Нового года «Дом культуры «Владивосток» потратит 2,5 млн рублей. Исполнителю необходимо провести культурную программу на мероприятии «Ёлка главы города Владивостока» для детей и 31 декабря организовать праздничную вечернюю программу на площади Борцов революции с участием творческих коллективов города.

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