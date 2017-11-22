Во Владивостоке приступили к монтажу 28-метровой елки

Монтаж городской елки начался во Владивостоке на площади Борцов революции, сообщили в пресс-службе администрации города.

Уточняется, что искусственная елка будет установлена на центральной площади столицы Приморского края. 21 ноября начался монтаж первой части каркаса.

Комментируя процесс, Валерий Ролдугин, инженер по монтажу компании по производству искусственных елок и новогодней продукции «Green trees», сообщил:

ИА REGNUM, на подготовку к празднованию Нового 2018 года владивостокские власти выделили свыше восьми миллионов рублей. Большая часть средств израсходована на приобретение новогодней ели. Конструкция должна быть установлена не позднее 30 ноября.