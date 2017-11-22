В Кузбассе возбудили уголовное дело против Росприроднадзора
Должностные лица Росприроднадзора несколько раз отказывали предпринимателю в выдаче лицензии.
Должностные лица Росприроднадзора несколько раз отказывали предпринимателю в выдаче лицензии.
Сотрудники регионального Росприроднадзора препятствовали ведению предпринимательской деятельности.
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В марте Арбитражный суд Кемеровской области признал незаконным приказ об отказе в выдаче лицензии предпринимателю и обязал Росприроднадзор устранить нарушения. Но, несмотря на это, в апреле организация вновь не получила лицензию на ведение предпринимательской деятельности. Были возбуждены два административных дела по ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ (несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (надзора) требований законодательства о государственном контроле). Должностные лица Росприроднадзора признаны виновными, однако предприниматель так и не получил необходимую лицензию. С мая 2016 по октябрь 2017 предприятие несет убытки, так как не может осуществлять предпринимательскую деятельность в полной мере.
В связи с этим региональный следком возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования предпринимательской деятельности должностными лицами Управления Росприроднадзора по Кемеровской области по ч. 2 ст. 169 УК РФ. Расследование дела контролирует прокуратура области.