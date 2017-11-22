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05:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе возбудили уголовное дело против Росприроднадзора

Должностные лица Росприроднадзора несколько раз отказывали предпринимателю в выдаче лицензии.

Сотрудники регионального Росприроднадзора препятствовали ведению предпринимательской деятельности.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, коммерческое предприятие обращалось в Росприроднадзор за лицензией на на деятельность по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I- IV классов опасности. Предприниматель получил отказ в июне 2016 года, в июле 2016 года он вновь обратился за лицензией и вновь получил отказ.

В марте Арбитражный суд Кемеровской области признал незаконным приказ об отказе в выдаче лицензии предпринимателю и обязал Росприроднадзор устранить нарушения. Но, несмотря на это, в апреле организация вновь не получила лицензию на ведение предпринимательской деятельности. Были возбуждены два административных дела по ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ (несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (надзора) требований законодательства о государственном контроле). Должностные лица Росприроднадзора признаны виновными, однако предприниматель так и не получил необходимую лицензию. С мая 2016 по октябрь 2017 предприятие несет убытки, так как не может осуществлять предпринимательскую деятельность в полной мере.

В связи с этим региональный следком возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования предпринимательской деятельности должностными лицами Управления Росприроднадзора по Кемеровской области по ч. 2 ст. 169 УК РФ. Расследование дела контролирует прокуратура области.

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