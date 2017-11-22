Во Владивостоке устроили «облаву» на нелегальных торговцев
За незаконное размещение торговых объектов придется заплатить дорого.
За незаконное размещение торговых объектов придется заплатить дорого.
21 ноября во Владивостоке состоялся рейд по пресечению незаконной торговли, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Представители управления экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока, департамента лицензирования и торговли Приморского края,
«В ходе рейда мы проверяли законность размещения торговых объектов. На продавцов, ведущих торговлю незаконно, составлены протоколы за нарушение статьи 7.23 закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае» — это незаконное размещение временных объектов, предназначенных для торговли, — рассказала начальник отдела муниципального контроля торговой деятельности управления экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока Татьяна Седова. Согласно действующему законодательству, за незаконное размещение торговых объектов предусмотрены штрафы в размере от 1000 до 3000 рублей для физических лиц, от 5000 до 10000 рублей — для должностных, юридическим лицам придётся заплатить от 30 000 до 50 000 рублей.
Как отметили участники рейда, межведомственная работа по выявлению незаконных торговых точек и привлечению к ответственности нарушителей будет продолжена. Кроме того, в ходе рейда были демонтированы и вывезены незаконные торговые объекты — столы и прилавки.