Во Владивостоке устроили «облаву» на нелегальных торговцев

21 ноября во Владивостоке состоялся рейд по пресечению незаконной торговли, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Представители управления экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока, департамента лицензирования и торговли Приморского края, административно-территориального управления Советского района и полиции провели проверку в районе домов № 30 — 40 на улице Русской.

«В ходе рейда мы проверяли законность размещения торговых объектов. На продавцов, ведущих торговлю незаконно, составлены протоколы за нарушение статьи 7.23 закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае» — это незаконное размещение временных объектов, предназначенных для торговли, — рассказала начальник отдела муниципального контроля торговой деятельности управления экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока Татьяна Седова. Согласно действующему законодательству, за незаконное размещение торговых объектов предусмотрены штрафы в размере от 1000 до 3000 рублей для физических лиц, от 5000 до 10000 рублей — для должностных, юридическим лицам придётся заплатить от 30 000 до 50 000 рублей.