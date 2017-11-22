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06:24 (мск), источник: VLADNEWS

Приморский богатырь планирует установить очередной рекорд

Иван Савкин готовится осуществить свою главную мечту.

В четверг, 23 ноября 2017 г., в 10.00 часов известный спортсмен Иван Савкин предпримет попытку отбуксировать плавзавод «Доброфлота» массой более 7 тыс. тонн. Мероприятие состоится в бухте Гайдамак на территории Ливадийского ремонтно-судостроительного завода (пос. Ливадия, ул. Набережная, 32), сообщает РИА VladNews.

Испытание проводится в рамках тренировки перед установкой мирового рекорда спортсмена и осуществлением главной мечты приморского богатыря. Совсем скоро Иван Савкин планирует побить рекорд канадца, отбуксировавшего паром весом 10 300 тонн. Уже весной 2018 года к причалу одной из бухт Золотого Рога пришвартуется знаменитая плавбаза «Всеволод Сибирцев», весом 26 тыс. тонн, которую атлет попытается протащить по морю.

На протяжении нескольких лет спортсмен демонстрирует волю к победе, ставя мировые рекорды. Среди значимых побед силача электровоз, портовый кран, танк Т-54, в июне этого года богатырю удалось отбуксировать рефрижератор «Доброфлота» массой 4 тыс. тонн, а в ноябре — 5 тыс. тонный сухогруз.

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