Приморский богатырь планирует установить очередной рекорд ...

В четверг, 23 ноября 2017 г., в 10.00 часов известный спортсмен Иван Савкин предпримет попытку отбуксировать плавзавод «Доброфлота» массой более 7 тыс. тонн. Мероприятие состоится в бухте Гайдамак на территории Ливадийского ремонтно-судостроительного завода (пос. Ливадия, ул. Набережная, 32), сообщает РИА VladNews.

Испытание проводится в рамках тренировки перед установкой мирового рекорда спортсмена и осуществлением главной мечты приморского богатыря. Совсем скоро Иван Савкин планирует побить рекорд канадца, отбуксировавшего паром весом 10 300 тонн. Уже весной 2018 года к причалу одной из бухт Золотого Рога пришвартуется знаменитая плавбаза «Всеволод Сибирцев», весом 26 тыс. тонн, которую атлет попытается протащить по морю.