Под Красноярском из-за снегопада частично перекрыли трассы

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На некоторых участках дорог в Красноярском крае ограничили движение транспорта. Сильный снегопад и ветер ухудшили видимость на трассах.

«22 ноября днем по центральным и южным районам Красноярского края местами ожидается сильный снег, на дорогах центральных и южных районов сохранится гололедица», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

Спасатели ограничили движение автобусов на участке трассы Р-257 «Енисей» с 15 км до 125 км. А с 85 км до 125 км — для одноосных грузовиков.

«На данном участке дороги расположено пять стационарных пунктов обогрева и питания, организована работа одного мобильного пункта обогрева, в готовности три мобильный пункта обогрева», — говорится в сообщении МЧС.

На сайте Байкалуправдора уточняется, что ограничено движение для пассажирского транспорта с 670 по 682 км в районе Козульского района. На трассах работает 120 единиц техники, еще 250 готовы к работе.

В Красноярске из-за снегопада образовались 6-балльные пробки. Заторы наблюдаются на всех главных дорогах города — на ул. Шахтеров, Копылова, Вейнбаума, ул. Ленина, ул. Карла Маркса, ул. Авиаторов и так далее.