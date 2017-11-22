Под Красноярском из-за снегопада частично перекрыли трассы
Обильные осадки и ветер ухудшили видимость на дорогах города.
Обильные осадки и ветер ухудшили видимость на дорогах города.
На некоторых участках дорог в Красноярском крае ограничили движение транспорта. Сильный снегопад и ветер ухудшили видимость на трассах.
«22 ноября днем по центральным и южным районам Красноярского края местами ожидается сильный снег, на дорогах центральных и южных районов сохранится гололедица», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.
Спасатели ограничили движение автобусов на участке трассы Р-257 «Енисей» с 15 км до 125 км. А с 85 км до 125 км — для одноосных грузовиков.
«На данном участке дороги расположено пять стационарных пунктов обогрева и питания, организована работа одного мобильного пункта обогрева, в готовности три мобильный пункта обогрева», — говорится в сообщении МЧС.
На сайте Байкалуправдора уточняется, что ограничено движение для пассажирского транспорта с 670 по 682 км в районе Козульского района. На трассах работает 120 единиц техники, еще 250 готовы к работе.
В Красноярске
Сотрудники ГИБДД просят водителей не нарушать правила дорожного движения и держать дистанцию на дорогах. Пешеходам рекомендуют соблюдать осторожность на улицах города.