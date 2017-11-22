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07:30 (мск), источник: Baikal-info.ru

Концертами, соревнованиями и выставками отметит День города Братск

День города отпразднуют в Братске 12 декабря 2017 года.

День города отпразднуют в Братске 12 декабря 2017 года. Как 21 ноября сообщила пресс-служба администрации города, организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий утвердил программу празднования. Концерты и праздничные мероприятия пройдут во всех культурно-досуговых учреждениях Братска: 7 декабря в 18:00 в Центральном районе в ТКЦ «Братск-АРТ» под музыку духового оркестра пройдет танцевальный вечер «Мы построили город в тайге»; 12 декабря с 17:00 до 18:00 при участии духового оркестра состоится торжественный вечер, а в 18:00 начнется праздничный концерт «Братск, ты нашей стал судьбой». Кульминацией праздничного вечера станет открытие главной елки города на площади перед ТКЦ «Братск-АРТ».

В декабре городской Художественный выставочный зал организует выставку братских художников «Палитра Братска — 2017», где будут представлены живопись и декоративно-прикладные работы. В жилом районе Порожский для братчан 10 декабря в 15:00 состоится театрализованный концерт «Они построили Братск». В Падунском районе в сквере первостроителей жилого района Энергетик 12 декабря в 12:00 начнется общегородской митинг. Вечером того же дня во Дворце искусств состоится праздничная концертная программа «С Днем рождения, дорогой наш город!». Во всех школах искусств готовятся выставки творческих работ учащихся, тематические беседы и праздничные концерты. Братская городская организация ветеранов проведет цикл мероприятий для ветеранов.

Кроме того, в декабре будет запущен новый проект «Братск — экскурсионный», в рамках которого МБУК «Братский городской объединенный музей» организует экскурсии по достопримечательностям города, в том числе с заездом в музей под открытом небом «Ангарская деревня». В образовательных организациях с 1 по 12 декабря пройдет декада, посвященная празднованию Дня города Братска: пройдут классные часы, презентации об истории Братска, интерактивные экскурсии, праздничные концерты с приглашением ветеранов. В учреждениях спорта ко Дню города пройдут 20 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по 19 видам спорта. Планируется, что в них примут участие около 1600 человек. Впервые в этом году пройдут соревнования для ветеранов «Твои ровесники, город Братск».

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