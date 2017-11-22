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07:32 (мск), источник: Newslab.ru

В центре Красноярска пешеходы будут по-новому переходить дорогу

Нововведения в работе светофоров появились после реконструкции центральных улиц города.

Источник: РИА "Новости"

На проспекте Мира и улице Карла Маркса в Красноярске на светофорах запустили дополнительную фазу для пешеходов. Это позволит избежать пересечения транспортных и пешеходных потоков.

Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе департамента городского хозяйства, режим работы светофоров изменился после реконструкции улиц. Если раньше в некоторых местах пешеходы переходили дорогу параллельно с поворачивающими на зеленый сигнал светофора автомобилями, что зачастую приводило к ДТП, то теперь их потоки разграничили. Так, на улице Карла Маркса уже поменяли работу некоторых светофоров и выделили для пешеходов специальную фазу: когда они будут переходить дорогу, все машины будут стоять.

На разных перекрестках на это выделено разное количество времени в зависимости от ширины проезжей части и интенсивности потока машин и пешеходов — от 20 до 29 секунд. Но пока светофоры работают в тестовом режиме и, возможно, время изменят.

На проспекте Мира после реконструкции и ликвидации П-образных переходов тоже вводят такую схему.

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