В центре Красноярска пешеходы будут по-новому переходить дорогу
Нововведения в работе светофоров появились после реконструкции центральных улиц города.
Нововведения в работе светофоров появились после реконструкции центральных улиц города.
На проспекте Мира и улице Карла Маркса в Красноярске на светофорах запустили дополнительную фазу для пешеходов. Это позволит избежать пересечения транспортных и пешеходных потоков.
Как рассказали Newslab.ru в
На разных перекрестках на это выделено разное количество времени в зависимости от ширины проезжей части и интенсивности потока машин и пешеходов — от 20 до 29 секунд. Но пока светофоры работают в тестовом режиме и, возможно, время изменят.
На проспекте Мира после реконструкции и ликвидации