Проезд машин закрыт по виадуку в Мегете Приангарья из-за серьезного разрушения опоры

Движение автотранспорта закрыли по виадуку в Мегете Иркутской области из-за серьезного повреждения одной из опор. Сейчас подрядная организация уже приступила к работам, ориентировочный срок возобновления движения 24—25 ноября . Мост доступен только для пешеходов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации АГО.

Проезд автотранспорта перекрыт 17 ноября по решению комиссии РЖД.

«Возможными причинами разрушения опоры являются дефект при строительстве, интенсивное движение грузовых автомобилей. Так же отмечено, что на участке железнодорожных путей идет скоростное движение поездов, вибрация могла также способствовать разрушению мостовой конструкции. Виадук построен в 1986 году и за все время ни разу капитально не ремонтировался», — отметили в пресс-службе.

В настоящее время проработаны альтернативные способы подвоза детей в школу Мегета, которые проживают в Зуй, Ударник, Сибизмир, а также на отдаленных улицах Железнодорожной, Долгожданной, Весенней, Ангарской.

«По инициативе администрации на пешеходном виадуке будет организовано освещение, для того чтобы пешеходы могли безопасно им пользоваться в темное время суток», — отметил Михаил Головков.