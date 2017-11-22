Арктическим экспедициям дальневосточных учёных грозит паралич

Источник: Восток Медиа

Передача Москве управления дальневосточным научно-исследовательским флотом поставила под угрозу срыва экспедиции учёных ДВО РАН, сообщает РИА «Восток-Медиа». Данные процессы совпали с двумя юбилеями науки в регионе.

«Мы каждый год проводили экспедиции в Арктику, благодаря которым ДВО РАН, Российская академия наук и Россия в целом стали признанным центром исследований в восточном секторе Арктики, — рассказал председатель Дальневосточного отделения РАН вице-президент РАН академик Валентин Сергиенко. — Мы организовали мощнейшее международное сотрудничество. Среди наших партнёров — 12 университетов США, четыре университета Швеции. Франция, Италия, Германия — все они являются активными участниками научных проектов, где лидерство дальневосточных учёных было общепризнанным. Многочисленные публикации в самых престижных мировых научных изданиях закрепляют наши успехи и наш приоритет».

Однако сейчас, по словам председателя ДВО РАН, впервые за последние 15 — 20 лет начался срыв морских экспедиций дальневосточных учёных. Произошло это из-за того, что флот ДВО РАН Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) передало в управление столичного Института океанологии имени Ширшова.

«Ранее достигнутые договорённости не выполняются, графики и объёмы экспедиционных работ срываются. Проведённые из благих намерений организационные изменения в работе научного флота ДВО РАН парализовали (надеюсь, временно) проведение морских экспедиционных работ наших институтов, — заявил академик Сергиенко. — Без согласования с ДВО РАН к руководству флотом пришли люди, далёкие от науки и не обладающие элементарными навыками организации и проведения морских работ академическими учёными».

Как ранее информировало РИА «Восток-Медиа», на общем собрании Российской академии наук в Москве в сентябре вице-президентами РАН впервые избраны два представителя Дальневосточного отделения РАН — академики Валентин Сергиенко и Андрей Адрианов. Ещё один дальневосточник — академик Юрий Кульчин вошёл в состав президиума Академии наук.