Арктическим экспедициям дальневосточных учёных грозит паралич
Академик Сергиенко: впервые за последние годы начался срыв морских экспедиций учёных ДВО РАН.
Академик Сергиенко: впервые за последние годы начался срыв морских экспедиций учёных ДВО РАН.
Передача Москве управления дальневосточным
«Мы каждый год проводили экспедиции в Арктику, благодаря которым ДВО РАН, Российская академия наук и Россия в целом стали признанным центром исследований в восточном секторе Арктики, — рассказал председатель Дальневосточного отделения РАН
«Ранее достигнутые договорённости не выполняются, графики и объёмы экспедиционных работ срываются. Проведённые из благих намерений организационные изменения в работе научного флота ДВО РАН парализовали (надеюсь, временно) проведение морских экспедиционных работ наших институтов, — заявил академик Сергиенко. — Без согласования с ДВО РАН к руководству флотом пришли люди, далёкие от науки и не обладающие элементарными навыками организации и проведения морских работ академическими учёными».
Как ранее информировало РИА «Восток-Медиа», на общем собрании Российской академии наук в Москве в сентябре
На этой неделе Дальневосточное отделение Российской Академии наук отметит сразу два своих юбилея. Это 85-летие академической науки на Дальнем Востоке и 30-летие Дальневосточного отделения РАН.