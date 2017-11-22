Власти всерьез взялись за стихийный рынок на улице Русской

Владивосток, 22 ноября, PrimaMedia.

Порядка 20 самодельных конструкций, с которых осуществлялась незаконная торговля, вывезли с улицы Русской во Владивостоке в результате межведомственного рейда по пресечению стихийной торговли. И такие рейды собираются проводить регулярно, чтобы в итоге покончить со стихийной торговлей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Отметим, что незаконные торговцы уже не первый год не дают горожанам свободно перемещаться по улице Русской во Владивостоке. Прилавки в разы сужают проход. В ситуацию вмешался первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко, который поручил в кратчайшие сроки ликвидировать стихийную торговлю на территории от автовокзала до остановки «Багратион».

Накануне, 21 ноября, состоялся совместный рейд специалистов департамента лицензирования и торговли Приморья и полиции.

«В ходе рейда составлено 12 протоколов об административном правонарушении. Демонтировано и вывезено порядка 20 самодельных конструкций, с которых осуществлялась торговля», — сообщили в специалисты.

По словам начальника контрольного отдела департамента лицензирования и торговли Игоря Ровинца, совместные рейды сотрудников полиции и административных территориальных управлений теперь станут регулярными.

«Ряд торговцев уже покинули свои торговые места. Изъятые конструкции вывезены на площадку временного хранения. Считаю, чтобы навести порядок, эту работу нужно вести постоянно», — прокомментировал он.