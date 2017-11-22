Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Уволенный глава МВД заявил о арестах в высших эшелонах власти ЛНР
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Семья выигравшей в лотерею 506 млн руб. заявила об угрозах
«Руку Москвы» приложили ко всемуКак распространялись по миру обвинения против России
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Карасев о предложении РФ по ЛДНР: Путин сделал беспроигрышный ход
Полякова показала Сети экстремальный разрез платья
Полина Гагарина снялась лысой для обложки глянца
Что заставляет тебя следить за бывшим в соцсетях
Брежнева выложила фотографию в халате и белье – СМИ
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Названа стоимость аренды коттеджа на Новый год
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
8Скончался Михаил Задорнов
07:51 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Власти всерьез взялись за стихийный рынок на улице Русской

С территории от автовокзала до остановки «Багратион» вывезли порядка 20 самодельных конструкций.

Владивосток, 22 ноября, PrimaMedia.

Порядка 20 самодельных конструкций, с которых осуществлялась незаконная торговля, вывезли с улицы Русской во Владивостоке в результате межведомственного рейда по пресечению стихийной торговли. И такие рейды собираются проводить регулярно, чтобы в итоге покончить со стихийной торговлей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Отметим, что незаконные торговцы уже не первый год не дают горожанам свободно перемещаться по улице Русской во Владивостоке. Прилавки в разы сужают проход. В ситуацию вмешался первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко, который поручил в кратчайшие сроки ликвидировать стихийную торговлю на территории от автовокзала до остановки «Багратион».

Накануне, 21 ноября, состоялся совместный рейд специалистов департамента лицензирования и торговли Приморья и полиции.

«В ходе рейда составлено 12 протоколов об административном правонарушении. Демонтировано и вывезено порядка 20 самодельных конструкций, с которых осуществлялась торговля», — сообщили в специалисты.

По словам начальника контрольного отдела департамента лицензирования и торговли Игоря Ровинца, совместные рейды сотрудников полиции и административных территориальных управлений теперь станут регулярными.

«Ряд торговцев уже покинули свои торговые места. Изъятые конструкции вывезены на площадку временного хранения. Считаю, чтобы навести порядок, эту работу нужно вести постоянно», — прокомментировал он.

Отметим, первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко на совещании с руководителями предприятий торговли и товаропроизводителями дал поручение и.о. главы Владивостока Алексею Литвинову в кротчайший срок ликвидировать стихийную торговлю в районе улицы Русская (от автовокзала до остановки общественного транспорта «Багратиона»).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Гильдия профессионалов ВЭД «Гермес» пришла во Владивосток
Тихоокеанский симфонический оркестр исполнит музыку из «Гарри Поттера» и «Звездных войн»
Правительство ввело новый тип визы в Россию
Сенатор Сулейман Керимов задержан в Ницце
Присяжные предъявили обвинения организатору теракта в Нью-Йорке
«Спартак» гарантировал себе участие в весенней стадии еврокубков
Объявивший об отставке премьер Ливана вернулся в страну
В Тбилиси подозреваемые в терроризме открыли огонь по спецназу
Жизель Бюндхен потеряла звание самой высокооплачиваемой модели
Спорт
«Спартак» упустил победу над «Марибором» Теперь шансы москвичей на выход в 1/8 финала главного клубного турнира Европы крайне малы
Авто
В США продают старую «Ниву» за 7 600 долларов (фото) На американском сайте Craigslist появилось объявление о продаже отечественного внедорожника Лада «Нива» 1980 года выпуска
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Монако не справляется с количеством миллионеров
Доля однокомнатных квартир в новостройках снизится с 50 до 40%
ВС запретил перепланировку балконов без согласования со всеми жителями дома
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь