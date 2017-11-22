Власти всерьез взялись за стихийный рынок на улице Русской
С территории от автовокзала до остановки «Багратион» вывезли порядка 20 самодельных конструкций.
С территории от автовокзала до остановки «Багратион» вывезли порядка 20 самодельных конструкций.
Владивосток, 22 ноября, PrimaMedia.
Порядка 20 самодельных конструкций, с которых осуществлялась незаконная торговля, вывезли с улицы Русской во Владивостоке в результате межведомственного рейда по пресечению стихийной торговли. И такие рейды собираются проводить регулярно, чтобы в итоге покончить со стихийной торговлей, сообщили ИА PrimaMedia в
Отметим, что незаконные торговцы уже не первый год не дают горожанам свободно перемещаться по улице Русской во Владивостоке. Прилавки в разы сужают проход. В ситуацию вмешался первый
Накануне, 21 ноября, состоялся совместный рейд специалистов департамента лицензирования и торговли Приморья и полиции.
«В ходе рейда составлено 12 протоколов об административном правонарушении. Демонтировано и вывезено порядка 20 самодельных конструкций, с которых осуществлялась торговля», — сообщили в специалисты.
По словам начальника контрольного отдела департамента лицензирования и торговли Игоря Ровинца, совместные рейды сотрудников полиции и административных территориальных управлений теперь станут регулярными.
«Ряд торговцев уже покинули свои торговые места. Изъятые конструкции вывезены на площадку временного хранения. Считаю, чтобы навести порядок, эту работу нужно вести постоянно», — прокомментировал он.
Отметим, первый