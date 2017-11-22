Водителей Хабаровска на «лысой» резине не будут штрафовать до декабря
Тех, кто на летней резине спровоцирует ДТП, все же оштрафуют.
Тех, кто на летней резине спровоцирует ДТП, все же оштрафуют.
В Хабаровске автолюбителей на летней резине, согласно техническому регламенту, не будут штрафовать до 1 декабря, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— По регламенту, водители ездят на зимней резине с декабря по февраль, а на летней — с июня по август. К сожалению, документ не содержит данных о межсезонье, поэтому на данный момент у нас нет возможности штрафовать водителей за «лысую» резину, просто отсутствуют законные основания, — рассказывает инспектор отдела пропаганды ГИБДД Хабаровска Александр Баранов. — Однако мы делаем исключение для тех водителей, которые до сих пор не сменили резину и на ней попали в ДТП. В этом случае будет наложен штраф.
А между тем, сегодня в Хабаровске наблюдаются обильные снежные осадки, и в ГИБДД города отмечают, что ситуация на дорогах оставляет желать лучшего, даже несмотря на то, что с утра зарегистрировано всего 10 ДТП.
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Как ранее сообщало агентство, пока в регионе обстановка в связи с циклоном стабильная. Все автомагистрали, как федеральные, так и краевые, открыты для проезда транспорта.
— Амурский спасательный центр традиционно прикрывает Комсомольскую трассу, там ситуация наиболее сложная в такие погодные условия. Также краевое ГУ МЧС планирует развернуть на трассе пункт обогрева для водителей, — отметила сотрудник