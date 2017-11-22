Водителей Хабаровска на «лысой» резине не будут штрафовать до декабря

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске автолюбителей на летней резине, согласно техническому регламенту, не будут штрафовать до 1 декабря, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— По регламенту, водители ездят на зимней резине с декабря по февраль, а на летней — с июня по август. К сожалению, документ не содержит данных о межсезонье, поэтому на данный момент у нас нет возможности штрафовать водителей за «лысую» резину, просто отсутствуют законные основания, — рассказывает инспектор отдела пропаганды ГИБДД Хабаровска Александр Баранов. — Однако мы делаем исключение для тех водителей, которые до сих пор не сменили резину и на ней попали в ДТП. В этом случае будет наложен штраф.

А между тем, сегодня в Хабаровске наблюдаются обильные снежные осадки, и в ГИБДД города отмечают, что ситуация на дорогах оставляет желать лучшего, даже несмотря на то, что с утра зарегистрировано всего 10 ДТП.

— Из-за сложной обстановки на дорогах города просим водителей лишний раз не пользоваться личным авто. Коммунальные службы чистят проезжую часть, поэтому не стоит бросать машины где попало, мешая службам убирать снег, — продолжает Александр Баранов. — Также, в центре города работают эвакуаторы, которые вывозят как попало припаркованный транспорт. В связи с погодными условиями, в городе сегодня дежурит больше экипажей, чем обычно. Сейчас по Хабаровску работают 24 патрульных экипажа, вместо 15−20.

Как ранее сообщало агентство, пока в регионе обстановка в связи с циклоном стабильная. Все автомагистрали, как федеральные, так и краевые, открыты для проезда транспорта.