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07:56 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровские художники станут частыми гостями Харбина

В Китае планируют сделать традиционной российско-китайскую культурную выставку-ярмарку.

Российско-китайская культурная выставка-ярмарка в Харбине станет традиционной. Организаторы намерены проводить её каждый год и приглашать для участия мастеров Дальнего Востока, в том числе из Хабаровского края, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Харбин выбрали в качестве площадки для события из-за удобного географического положения: добираться до города удобно участникам из других городов Китая и представителям России. Ярмарку провели, чтобы расширить сотрудничество между двумя странами в сфере культуры и искусства.

«Культура ломает границы, преодолевает языковые барьеры, позволяя лучше узнавать друг друга. Расширение контактов, обмен опытом, установление сотрудничества стали лейтмотивом данной ярмарки. Успешным результатом стало подписание намерений о сотрудничестве участников России, Харбина и Шэньчжэня», — рассказал заместитель культурно-коммуникационной компании «Чжун Юань» Ван Шэнли.

Выставка-ярмарка позволила художникам и мастерам Дальнего Востока России выйти на рынок Китая со своим товаром, представить её и продать. Помимо этого, мастера художественного промысла обменялись опытом и контактами и теперь намерены наладить сотрудничество.

«Мы надеемся, что мастера народного творчества, художественные и театральные коллективы, а также торговые предприятия из России откроют для себя китайский рынок. В свою очередь мы готовы помогать в этом», — отметил Ван Шэнли.

Агентство писало, что российско-китайская выставка культуры и творчества прошла в Харбине впервые. Событие собрало больше 160 участников, 70 из которых — из Амурской области, ЕАО, Приморского и Хабаровского краёв, Якутии. Свои произведения продемонстрировали представители Харбина и Шэньчженя.

Событие проходило совместно с 17-й Харбинской выставкой народного творчества. Свои произведения и номера дальневосточники показывали в течение пяти дней.

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