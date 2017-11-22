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07:58 (мск), источник: ДЕЙТА

Жителям приморских сел обещают 50 лет без проблем с водой

До конца года краевое предприятие «Приморский водоканал» проложит почти 4,5 километра водовода в селе Хороль и 1,6 километра водовода в поселке Шкотово. Замена изношенных сетей на новые значительно улучшит качество питьевой воды в этих населённых пунктах Приморья, сообщает Deita.ru со ссылкой на краевую администрацию.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как пояснили в Приморском водоканале, реконструкция системы водоснабжения в селе Хороль планируется в несколько этапов.

«Первый этап уже реализуется — рядом с существующим водоводом прокладывается новая ветка диаметром 50 сантиметров протяжённостью почти 4,5 километра», — прокомментировали на предприятии, добавив, что все материалы и технологии строго соответствуют строительным нормам и правилам.

Проект реконструкции системы водоснабжения Хороля предусматривает не только прокладку нового водовода, но и строительство регулирующих резервуаров, насосной станции.

Также Примводоканал приступает к реконструкции водопровода в посёлке Шкотово. Здесь планируется проложить новый водопровод рядом с изношенными сетями до многоквартирных жилых домов по улице Гарнизонная. После окончания работ ветку с устаревшим водоводом переключат на новый.

«Общая протяженность новых сетей составит 1,636 километров. Для прокладки используются пластиковые трубы и другие современные сопутствующие материалы. Срок службы подобных коммуникаций — более 50 лет», — сообщили на предприятии.

Работы в Шктовском районе тоже рассчитаны на два этапа. В рамках первого этапа до конца этого года будет проложено 1,6 километров нового водовода.

Реконструкция сетей водопровода финансируется по принципу «20 на 80» — 20% средств находит муниципальный бюджет, 80% направляется из бюджета региона.

Как подчеркнули в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, замена изношенных сетей на новые позволит снизить количество аварий, а также значительно улучшит качество питьевой воды населённых пунктов Приморья.

Михаил Грач.

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