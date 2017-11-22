В Омске на Московке появится снежная башня-лабиринт

Мэрия приглашает жителей Московки на окружную новогоднюю программу «Время сказочных чудес», которая состоится на площади Праздников (улица Гашека, 5/2) 23 декабря в 16.00. Гостей праздника ждут конкурсы, игры, хороводы, сюрпризы и подарки.

Как пояснила заместитель главы администрации Ленинского округа Елена Бебинова, в этом году решили отказаться от старой традиции, когда на территории проводится несколько праздников в разные дни. Теперь праздник пройдет лишь раз, но он будет действительно большим и запоминающимся.

Специалисты уже начинают устанавливать елку, развешивают гирлянды. А еще — строят снежную башню-лабиринт.