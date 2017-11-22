В Омске на Московке появится снежная башня-лабиринт
А в ней — горка для взрослых и еще одна для детей.
А в ней — горка для взрослых и еще одна для детей.
Мэрия приглашает жителей Московки на окружную новогоднюю программу «Время сказочных чудес», которая состоится на площади Праздников (улица Гашека, 5/2) 23 декабря в 16.00. Гостей праздника ждут конкурсы, игры, хороводы, сюрпризы и подарки.
Как пояснила заместитель главы администрации Ленинского округа Елена Бебинова, в этом году решили отказаться от старой традиции, когда на территории проводится несколько праздников в разные дни. Теперь праздник пройдет лишь раз, но он будет действительно большим и запоминающимся.
Специалисты уже начинают устанавливать елку, развешивают гирлянды. А еще — строят снежную
— Она будет представлять собой резную крепость, на которой планируется разместить две горки: одну — для взрослых, другую — для детей. Также на площади установят традиционных снежных персонажей праздника — Деда Мороза и Снегурочку, — раскрыли секрет в мэрии.