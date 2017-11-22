Минэкологии Башкирии: «Содержание в пробах воздуха Рутения-106 ниже допустимого»

Напомним, Росгидромет в месячном отчете заявил о «экстремально высоком» уровене радиационного загрязнения, эпицентр которого находится, вероятно, в Челябинской области, на предприятии «Маяк». Позднее рутений-106 нашли в Башкирии, в Татарстане, в Волгограде и Ростове-на-Дону. После этого следы изотопа были обнаружены во всех европейских странах, начиная с Италии и дальше на север.