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08:22 (мск), источник: PROUFU.ru

Минэкологии Башкирии: «Содержание в пробах воздуха Рутения-106 ниже допустимого»

Выявленное в пробах воздуха, в том числе в Башкирии, содержание радиоактивного изотопа Рутений-106, на несколько порядков ниже допустимой объемной активности, установленной нормами радиационной безопасности, сообщает Минэкологии Башкирии.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, Росгидромет в месячном отчете заявил о «экстремально высоком» уровене радиационного загрязнения, эпицентр которого находится, вероятно, в Челябинской области, на предприятии «Маяк». Позднее рутений-106 нашли в Башкирии, в Татарстане, в Волгограде и Ростове-на-Дону. После этого следы изотопа были обнаружены во всех европейских странах, начиная с Италии и дальше на север.

В Минэкологии Башкирии отметили, что превышение содержания Рутения-106 в пробах относительно предыдущего периода в «сотни» (а в Башкирии в десятки) раз объясняется отсутствием данного радионуклида в предыдущих пробах. Для данного радионуклида критерии экстремально высокого загрязнения не установлены.

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