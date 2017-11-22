Три новые особо охраняемые природные территории появятся в Ялте
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Власти Ялты инициируют создание на территории городского округа трех новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Власти Ялты инициируют создание на территории городского округа трех новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил министр экологии и природных ресурсов РК Геннадий Нараев.
«Руководство Ялты готово выступить с инициативой создания ООПТ местного значения: Лименская долина, усадьба Тессели и Солнечная тропа. Министерство экологии и природных ресурсов поддерживает эту инициативу. Мы окажем полное содействие для создания таких ООПТ»
Он напомнил, что в этом году статус ООПТ получили биологический заказник «Красная Заря» (Бахчисарайский район), геологический заказник «Аунлар» (Судак) и комплексный заказник «Озера Ачи и Камышинский луг» (Кировский район).
«Республика Крым получила порядка полутора тысяч новых земель
По словам Нараева, сегодня Минэкологии завершает работу по установлению границ ООПТ. В частности, на сегодняшний день установлены границы 170 ООПТ. Это природные парки, государственные природные заказники,
Он также добавил, что в этом году за нарушение режима ООПТ вынесено штрафов на общую сумму около 5 млн рублей.