Три новые особо охраняемые природные территории появятся в Ялте

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил министр экологии и природных ресурсов РК Геннадий Нараев.

«Руководство Ялты готово выступить с инициативой создания ООПТ местного значения: Лименская долина, усадьба Тессели и Солнечная тропа. Министерство экологии и природных ресурсов поддерживает эту инициативу. Мы окажем полное содействие для создания таких ООПТ» Нараев

Он напомнил, что в этом году статус ООПТ получили биологический заказник «Красная Заря» (Бахчисарайский район), геологический заказник «Аунлар» (Судак) и комплексный заказник «Озера Ачи и Камышинский луг» (Кировский район).

«Республика Крым получила порядка полутора тысяч новых земель природно-заповедного фонда», — отметил министр.

По словам Нараева, сегодня Минэкологии завершает работу по установлению границ ООПТ. В частности, на сегодняшний день установлены границы 170 ООПТ. Это природные парки, государственные природные заказники, ландшафтно-рекреационные парки, парки-памятники садово-паркового искусства.