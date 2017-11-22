Красноярскому «поезду здоровья» исполняется 10 лет
Поезду здоровья исполняется 10 лет, в эти минуты круглую дату отмечают на красноярском железнодорожном вокзале, откуда состав впервые отправился в путь.
Поезду здоровья исполняется 10 лет, в эти минуты круглую дату отмечают на красноярском железнодорожном вокзале, откуда состав впервые отправился в путь.
В шести вагонах приём ведут терапевты, педиатр, отоларинголог, гинеколог, хирург, уролог, офтальмолог, специалист кабинета эндоскопии, сотрудники лаборатории. Работает кабинет функциональной диагностики, УЗИ, рентген.