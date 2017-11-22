Количество особых детей-сирот в Иркутской области за пять лет сократилось на 5 тысяч

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За последние пять лет в Иркутской области особых детей-сирот стало меньше на 5 тысяч. В региональном банке данных зафиксировано 2102 таких ребенка, а в 2012 году их было около 7 тысяч.

— Дети, состоящие на учете в банке данных и имеющие психические расстройства, и расстройства поведения, проживают в четырех детских домах-интернатах, — рассказывает замминистра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Татьяна Плетан. — Эти дети должны жить в семье, и в то же время находиться под медицинским контролем. Поэтому их принимают также в других детских учреждениях в Черемхово, Тулуне, Усолье, Шелехове.

Всего в Иркутской области проживает 17,5 тысяч детей-сирот. В этом году 821 житель региона прошел подготовку в школах приемных родителей, чтобы взять детей под опеку.