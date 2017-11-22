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07:53 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии полиция разыскивает 16-летнюю Валерию Федотову и 17-летнего Дмитрия Яковлева

УФА, 22 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Полиция по Белебеевскому району разыскивает без вести пропавшую 16-летнюю Валерию Федотову. Подросток проживает в поселке Приютово. Школьница ушла из дома 2 ноября этого года, до сих пор о её местоположении ничего неизвестно.

Источник: Башинформ

Приметы: на вид ей 16 лет, рост 169 см, худощавого телосложения, темно-русые прямые волосы, карие глаза, овальное лицо. Есть шрам на груди после операции на грудной клетке.

Была одета в синий пуховик длиной до колен, вязаную шапку серого цвета, белый вязаный шарф.

«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, обратиться в ОМВД России по Белебеевскому району. Контакты инициатора поиска: 8−963−900−05−50,8−999−741−95−94, 02, 020, 002», — обратились к гражданам в ведомстве.

Еще один подросток разыскивается полицией по Бирскому району. 17-летний Дмитрий Яковлев проживает по улице Чеверева, является учащимся второго курса Бирского многопрофильного колледжа. Ушел из общежития 25 октября и пропал.

Приметы: на вид 16−17 лет, рост 160−165 см, среднего телосложения, темные волосы темные, карие глаза.

Всех, кто что-то знает о его местонахождении, просят обращаться ОМВД России по Бирскому району. Контакты: 8−965−641−98−43,8−937−306−22−29, 8−937−493−65−65, 02, 020, 002.

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