Челябинцы рассказали, кого считают ответственным за экологические проблемы

Источник: Reuters

Жители Челябинска в ходе социологического опроса рассказали, кто должен нести ответственность за состояние окружающей среды в городе, сообщают специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС.

В опросе приняли участие 700 человек старше 18 лет, из предложенных вариантов ответа респонденты могли выбрать не более трёх позиций. Оказалось, что 55,3% опрошенных возлагают ответственность за экологическую ситуацию на местную власть — главу города и городскую администрацию. Исследователи отмечают, что чаще других такой вариант выбирали люди старше 50 лет и с высшим образованием.

Ещё 40,3% опрошенных отметили, что за окружающую среду отвечают сами жители города.

«На втором месте по числу упоминаний — ответ тех, кто знаком с понятием “экологическая культура” и уверен в том, что состояние природной среды — личная ответственность каждого отдельного человека. Как правило, это молодые горожане в возрасте от 18 до 30 лет, а также жители города со средним уровнем материальной обеспеченности», — отмечают социологи.

36,8% респондентов ответили, что за экологию должна отвечать региональная власть — губернатор и правительство. 28,4% считают ответственными промышленные предприятия.

Пятая часть опрошенных — чуть более 20% — возлагает ответственность на федеральную власть: мужчины, респонденты старше 50 лет, предприниматели, фермеры и специалисты с высшим образованием считают, что экологией должны заниматься на уровне президента и правительства РФ.

Специальные правительственные службы (Минприроды, экологическая полиция, МЧС и др.) в качестве варианта ответа выбрали 16,4% респондентов. Ещё 5,3% горожан заявили, что ответственность может лежать на общественных организациях.

«Вопрос об ответственности — всегда один из самых сложных. Намного проще, особенно в таких животрепещущих вопросах, найти “крайних” и считать, что вся ответственность лежит на ком-то другом. Видимо, это особенность нашего менталитета, а зачастую это просто нежелание гражданина вдаваться в детали нормативно-правовых положений», — отмечают исследователи.