Челябинцы рассказали, кого считают ответственным за экологические проблемы
Социологи опросили 700 горожан старше 18 лет.
Социологи опросили 700 горожан старше 18 лет.
Жители Челябинска в ходе социологического опроса рассказали, кто должен нести ответственность за состояние окружающей среды в городе, сообщают специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС.
В опросе приняли участие 700 человек старше 18 лет, из предложенных вариантов ответа респонденты могли выбрать не более трёх позиций. Оказалось, что 55,3% опрошенных возлагают ответственность за экологическую ситуацию на местную власть — главу города и городскую администрацию. Исследователи отмечают, что чаще других такой вариант выбирали люди старше 50 лет и с высшим образованием.
Ещё 40,3% опрошенных отметили, что за окружающую среду отвечают сами жители города.
«На втором месте по числу упоминаний — ответ тех, кто знаком с понятием “экологическая культура” и уверен в том, что состояние природной среды — личная ответственность каждого отдельного человека. Как правило, это молодые горожане в возрасте от 18 до 30 лет, а также жители города со средним уровнем материальной обеспеченности», — отмечают социологи.
36,8% респондентов ответили, что за экологию должна отвечать региональная власть — губернатор и правительство. 28,4% считают ответственными промышленные предприятия.
Пятая часть опрошенных — чуть более 20% — возлагает ответственность на федеральную власть: мужчины, респонденты старше 50 лет, предприниматели, фермеры и специалисты с высшим образованием считают, что экологией должны заниматься на уровне президента и правительства РФ.
Специальные правительственные службы (Минприроды, экологическая полиция, МЧС и др.) в качестве варианта ответа выбрали 16,4% респондентов. Ещё 5,3% горожан заявили, что ответственность может лежать на общественных организациях.
«Вопрос об ответственности — всегда один из самых сложных. Намного проще, особенно в таких животрепещущих вопросах, найти “крайних” и считать, что вся ответственность лежит на
Специалисты также привели распределение данных опроса по районам города: жители Курчатовского и Тракторозаводского районов склонны возлагать ответственность за состояние окружающей среды на муниципалитет, а челябинцы из Калининского района чаще выбирали вариант об ответственности самих горожан.