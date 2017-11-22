На эспланаде выберут «Пермскую красу»

22 ноября в Фестивальном доме, открывшемся на пермской эспланаде напротив здания Законодательного Собрания, пройдет финал конкурса национальных культур «Пермская краса 2017». В нем примут участие 10 девушек, представляющих разные нации Прикамья.

Кроме конкурса визиток и презентации видеороликов на тему «Мое любимое место в Перми» девушки сразятся в творческом конкурсе и конкурсе-импровизации «Вот и встретились».

— В 2017 году конкурс «Пермская краса» изменился по сравнению с прошлым годом. Теперь это в первую очередь конкурс красоты культур, — заявил Евгений Малянов, председатель правления ПРОО «Русское национально-культурное общество», организовавшего конкурс.

Также в Фестивальном доме откроется фотовыставка на тему «Краса культур: жизнь в современном мегаполисе».