Стало известно, когда в Омске откроются катки и лыжные трассы

Так, лыжные трассы, по словам директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Михаила Расина, будут проложены по Иртышской набережной, территории Центра лыжного спорта на Березовой, в парках им. 30-летия ВЛКСМ, Советском, им. 30-летия Победы и на Зеленом острове.

Лед для массовых катаний будет залит на стадионе «Энергия» и в спорткомплексе «Красная Звезда», готовятся ледовые арены им. Л. Киселева, В. Фетисова, И. Родниной — всего зимой будут работать 23 катка.

Для игры в хоккей во дворах жилых домов и школ зальют 95 площадок, а для дворового мини-футбола организуют 178 полей.