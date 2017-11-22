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08:11 (мск), источник: СуперОмск

Стало известно, когда в Омске откроются катки и лыжные трассы

К зиме в городе активно готовятся лыжные трассы, заливаются катки для массового посещения, обустраиваются хоккейные коробки и площадки для мини-футбола на снегу — работы идут на 400 объектах.

Так, лыжные трассы, по словам директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Михаила Расина, будут проложены по Иртышской набережной, территории Центра лыжного спорта на Березовой, в парках им. 30-летия ВЛКСМ, Советском, им. 30-летия Победы и на Зеленом острове.

Лед для массовых катаний будет залит на стадионе «Энергия» и в спорткомплексе «Красная Звезда», готовятся ледовые арены им. Л. Киселева, В. Фетисова, И. Родниной — всего зимой будут работать 23 катка.

Для игры в хоккей во дворах жилых домов и школ зальют 95 площадок, а для дворового мини-футбола организуют 178 полей.

Все спортивные объекты будут готовы к 10 декабря, однако когда они начнут работать, зависит от погодных условий.

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