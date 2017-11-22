В Уфе дикие утки остались зимовать на озере Кашкадан

Птицы селятся здесь каждое лето, выводят птенцов, невзирая на соседство с отдыхающими, громкой музыкой и электрическим освещением.

«Многие остаются и на зиму, явно рассчитывая на то, что их будут кормить люди. Орнитологи пояснили, что птицы улетают зиму не потому, что им трудно пережить холода, а из-за отсутствия кормовой базы», — рассказали в пресс-службе мэрии.