В Уфе дикие утки остались зимовать на озере Кашкадан
УФА, 22 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе дикие утки остались зимовать на озере Кашкадан.
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УФА, 22 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе дикие утки остались зимовать на озере Кашкадан.
Птицы селятся здесь каждое лето, выводят птенцов, невзирая на соседство с отдыхающими, громкой музыкой и электрическим освещением.
«Многие остаются и на зиму, явно рассчитывая на то, что их будут кормить люди. Орнитологи пояснили, что птицы улетают зиму не потому, что им трудно пережить холода, а