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08:10 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе дикие утки остались зимовать на озере Кашкадан

УФА, 22 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе дикие утки остались зимовать на озере Кашкадан.

Птицы селятся здесь каждое лето, выводят птенцов, невзирая на соседство с отдыхающими, громкой музыкой и электрическим освещением.

«Многие остаются и на зиму, явно рассчитывая на то, что их будут кормить люди. Орнитологи пояснили, что птицы улетают зиму не потому, что им трудно пережить холода, а из-за отсутствия кормовой базы», — рассказали в пресс-службе мэрии.

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