Рабы — немы. На невольничьих рынках в Ливии торгуют мигрантами

Источник: AFP 2017

Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал работорговлю в африканской стране ужасающим преступлением, которому «нет места в современном мире». Однако остановить варварский бизнес ливийские власти не могут: после падения режима Муаммара Каддафи государство пребывает в состоянии анархии.

Источник: AFP 2017

Как торгуют людьми

На видео торговли рабами запечатлена сцена из жизни невольничьего рынка, работающего в Ливии, по-видимому, совершенно открыто. Владелец «живого товара» устанавливает стоимость и перечисляет достоинства выставленных на продажу пленников. Чаще всего упоминается их пригодность для занятий тяжелым физическим трудом. Подавляющее большинство людей, которые идут с молотка, — молодые мужчины, нелегально приехавшие из глубины континента.

Пленники — выходцы из стран Западной Африки, в частности Нигерии, Нигера и Буркина-Фасо. Власти последней, кстати, объявили об отзыве своего посла из Ливии для консультаций.

В Нигере скандал с работорговлей прокомментировал глава государства Махамаду Иссуфу: «Пользуясь случаем, прошу Международный уголовный суд взяться за это дело», — заявил Махамаду Иссуфу. Президент добавил, что речь идет о «преступлении против человечности».

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Видеозапись не дает ответа на вопрос, кем конкретно являются организаторы работорговли. Однако, вероятно, «бизнесом» занимаются военизированные группировки, контролирующие как южные границы Ливии, так и часть ее побережья. После свержения полковника Муаммара Каддафи в 2011 году сменившие центральную власть бандформирования взяли на себя контроль над незаконным трафиком людей из наименее развитых стран Черного континента в Западную Европу через Средиземное море. Обычный путь подобной нелегальной миграции пролегает сегодня через Ливию.

Источник: AFP 2017

«Арабы чувствуют превосходство над чернокожими»

В разговоре с РИА Новости директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров назвал ливийское рабовладение «историческим феноменом, конец существованию которого, казалось, положил Каддафи». По мнению эксперта, низвержение правителя «открыло дорогу к восстановлению прежних порядков в новых условиях».

Российский арабист, сотрудник Института востоковедения РАН Олег Булаев поделился с РИА Новости мнением, что исчезновение рабовладения в Ливии было связано с урбанизацией и созданием элементов промышленности во второй половине прошлого века.

Однако реконфигурация экономики, последовавшая после падения Каддафи, приход военных банд, взявших на себя контроль за нефтепромыслами, угасание возможностей для цивилизованной жизни — все это возродило экономические основания для этого преступного промысла. Олег Булаев Российский арабист, сотрудник Института востоковедения РАН

Вполне может быть, что свою роль в распространении работорговли играет межрасовая напряженность. Массовый приток мигрантов из Черной Африки, которые стремятся добраться до Европы, привел к конфликтам между экономическими переселенцами и местными жителями.

Арабское население ощущает себя как превосходящее сообщество и поступает соответственно. Конфликты между чернокожими и арабами начались еще в 2011 году, когда кто-то пустил слух, что Каддафи ради спасения своей власти обратится к темнокожим наемникам. Олег Булаев Российский арабист, сотрудник Института востоковедения РАН

«С тех пор напряженность не идет на спад, это напрямую затрагивает и мигрантов. Речь о спонтанной реакции общества, которое не может объяснить себе, что происходит, и реагирует на тот раздражитель, который видит», — объясняет Булаев.

Тем временем в африканских странах многие уверены, что массовая миграция из глубин континента ведет к росту уровня преступности и распространению болезней. Такой точки зрения придерживается премьер-министр Алжира Ахмед Уяхья. «Переселенцы привозят с собой наркотики, содействуют криминалу и многим другим бедствиям», — говорил он некоторое время назад. О росте расистских настроений в отношении чернокожих информируют также из другой страны региона — Марокко.

Источник: AFP 2017

«Население потворствует тому, что происходит»

Новость о возобновлении торговли людьми в Ливии вызвала живую реакцию во Франции — стране, насчитывающей самую многочисленную диаспору темнокожего населения в Европе. Восемнадцатого ноября в Париже прошла акция протеста против невольничьих рынков. Шествие, организованное активистами левых, завершилось у консульства Ливии. По мнению манифестантов, ответственность за возобновление рабовладения несут официальные власти страны, несмотря на то, что они вообще не контролируют ситуацию.

С тех пор как пал режим Каддафи, через Ливию проходят потоки мигрантов, потому что в стране царит хаос. Мигрантов отлавливают отряды народного ополчения, а ливийские власти делают вид, будто не знают об этом. Вот только все они в курсе событий — сами участвуют в этих отрядах народного ополчения! Sputnik

Франция участница демонстрации, пожелавшая остаться инкогнито.

По мнению другого манифестанта, Жана-Поля Гуревича — специалиста по исламскому миру, в прошлом — преподавателя университета Париж-XII, возобновления работорговли в Ливии не случилось бы, если бы в стране не сложилась обстановка расовой напряженности. «Население потворствует тому, что происходит. Чтобы продавать людей в качестве рабов, нужны те, кто будет их покупать!» — возмущается он.

Власти западных стран в сотрудничестве с африканскими государствами надеются решить проблему нелегальной миграции посредством создания центров по приему беженцев в Центральной и Западной Африке, где квалифицированные специалисты могли бы отговорить потенциальных переселенцев от слишком рискованного путешествия в Европу. Ведь на пути, ведущем к заветной цели, их могут поджидать работорговцы.

Гуревич, впрочем, уверен, что это не поможет. «Экономические мигранты, зная, что не смогут получить разрешение на въезд в Европу, не будут обращаться в эти центры. Они поедут прямиком к побережью (Средиземного моря. — Прим. ред.), чтобы дать возможность нелегальным проводникам нажиться — при попустительстве местного населения», — пессимистично резюмирует ученый.

Источник: AFP 2017

В свою очередь, глава ливийской Обсерватории по правам человека Насер аль-Хавари в комментарии для Sputnik.Arabic подчеркнул, что правительство страны должно не ограничиваться заявлениями, а обязано предпринять конкретные меры для пресечения продажи людей. Однако он сомневается, что в реальности власти смогут противодействовать группировкам и по итогу выдворят их из Триполи.