Трех самых красивых девушек 2017 года выбрали в Новосибирске

На подготовку к финалу у красавиц была ровно неделя. Десять девушек боролись за титул «Мисс Новосибирск International-2017». У каждой из красоток — своя история и своя цель. «Это маленькая победа для каждой из нас, — рассказала VN.ru “Мисс зрительских симпатий” Настя Реутова. — В финале было пять выходов, три из них — дефиле, постановкой которых занималась несравненная директор модельного агентства и неоднократная победительница конкурсов красоты Мария Филиппова. Еще была презентация своей национальности и творческий выход».

Титул «Мисс Новосибирск International-2017» и роскошную шубу завоевала Кристина Давлетшина. Она родом из Куйбышева.

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В 2015 году Кристина выиграла конкурс «Мисс здоровый образ жизни Новосибирской области». Сейчас девушка учится в НГТУ, является кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике. Кроме того, Кристина является молодежным лидером в своем родном городе, ведет активную общественную деятельность и пропагандирует здоровый образ жизни. Подрабатывает моделью.

Первой вице-мисс стала Лидия Молодцова, которая в этом году представляла Новосибирскую область на конкурсе «Мисс Россия» и стала на нем «Мисс зрительских симпатий». А в прошлом году Лида завоевала титул «Мисс Европа плюс Новосибирск».

<div id="vk_post_-40588739_2190"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-40588739_2190", -40588739, 2190, '3mzX693nM2L6utD854_C-XfzV3Cd')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Лидия учится на факультете «Политика и международные отношения». Одним из важнейших занятий в ее жизни является изучение иностранных языков, необходимых для дальнейшей карьеры. Главным и, пожалуй, самым любимым увлечением для Лиды являются танцы, которыми она занимается на протяжении 11-ти лет.

Титул второй вице-мисс получила Анастасия Реутова. За нее же проголосовало наибольшее количество зрителей. Настя — шикарная 23-летняя блондинка. Занимается танцами с десяти лет, окончила музыкальную школу, очень любит кататься на борде, подрабатывает в стоматологической клинике. Ранее Настя участвовала в различных фотопроектах и завоевала титул «Мисс НГМУ-2017».

<div id="vk_post_-106111316_636"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-106111316_636", -106111316, 636, '5c_fbucE5mD5wfy9EBBskmqtP6ep')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Организаторам хочется выразить отдельную благодарность за возможность участвовать в таких проектах и реализовывать себя. Было непросто, но мы справились, — говорит Настя. — Признаюсь честно, я долго сомневалась, участвовать в этом конкурсе или нет. Это второй конкурс красоты в моей жизни. После “Мисс НГМУ-2017” организаторы вручили мне сертификат на участие в “Мисс Новосибирск International” без прохождения кастинга. Я решила для себя, что это знак. Неделя была напряженная, все девочки работают, учатся. Репетиции проходили вечером. При этом нужно было готовить творческие номера и национальный выход. Мне достался № 1. Морально я не была готова к такой ответственности, задача стояла четко — задать уровень всему конкурсу. Думаю, я справилась. Спасибо родным, друзьям, организаторам за опыт и поддержку. Я оказалась в тройке победительниц и очень довольна результатом».