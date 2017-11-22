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09:16 (мск), источник: VN.ru

Трех самых красивых девушек 2017 года выбрали в Новосибирске

В областном центре состоялся конкурс красоты «Мисс Новосибирск International-2017». Победу одержали две брюнетки и одна блондинка. Всего было 10 участниц.

На подготовку к финалу у красавиц была ровно неделя. Десять девушек боролись за титул «Мисс Новосибирск International-2017». У каждой из красоток — своя история и своя цель. «Это маленькая победа для каждой из нас, — рассказала VN.ru “Мисс зрительских симпатий” Настя Реутова. — В финале было пять выходов, три из них — дефиле, постановкой которых занималась несравненная директор модельного агентства и неоднократная победительница конкурсов красоты Мария Филиппова. Еще была презентация своей национальности и творческий выход».

Титул «Мисс Новосибирск International-2017» и роскошную шубу завоевала Кристина Давлетшина. Она родом из Куйбышева.

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В 2015 году Кристина выиграла конкурс «Мисс здоровый образ жизни Новосибирской области». Сейчас девушка учится в НГТУ, является кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике. Кроме того, Кристина является молодежным лидером в своем родном городе, ведет активную общественную деятельность и пропагандирует здоровый образ жизни. Подрабатывает моделью.

Первой вице-мисс стала Лидия Молодцова, которая в этом году представляла Новосибирскую область на конкурсе «Мисс Россия» и стала на нем «Мисс зрительских симпатий». А в прошлом году Лида завоевала титул «Мисс Европа плюс Новосибирск».

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Лидия учится на факультете «Политика и международные отношения». Одним из важнейших занятий в ее жизни является изучение иностранных языков, необходимых для дальнейшей карьеры. Главным и, пожалуй, самым любимым увлечением для Лиды являются танцы, которыми она занимается на протяжении 11-ти лет.

Титул второй вице-мисс получила Анастасия Реутова. За нее же проголосовало наибольшее количество зрителей. Настя — шикарная 23-летняя блондинка. Занимается танцами с десяти лет, окончила музыкальную школу, очень любит кататься на борде, подрабатывает в стоматологической клинике. Ранее Настя участвовала в различных фотопроектах и завоевала титул «Мисс НГМУ-2017».

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«Организаторам хочется выразить отдельную благодарность за возможность участвовать в таких проектах и реализовывать себя. Было непросто, но мы справились, — говорит Настя. — Признаюсь честно, я долго сомневалась, участвовать в этом конкурсе или нет. Это второй конкурс красоты в моей жизни. После “Мисс НГМУ-2017” организаторы вручили мне сертификат на участие в “Мисс Новосибирск International” без прохождения кастинга. Я решила для себя, что это знак. Неделя была напряженная, все девочки работают, учатся. Репетиции проходили вечером. При этом нужно было готовить творческие номера и национальный выход. Мне достался № 1. Морально я не была готова к такой ответственности, задача стояла четко — задать уровень всему конкурсу. Думаю, я справилась. Спасибо родным, друзьям, организаторам за опыт и поддержку. Я оказалась в тройке победительниц и очень довольна результатом».

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