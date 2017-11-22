Трех самых красивых девушек 2017 года выбрали в Новосибирске
В областном центре состоялся конкурс красоты «Мисс Новосибирск International-2017». Победу одержали две брюнетки и одна блондинка. Всего было 10 участниц.
В областном центре состоялся конкурс красоты «Мисс Новосибирск International-2017». Победу одержали две брюнетки и одна блондинка. Всего было 10 участниц.
На подготовку к финалу у красавиц была ровно неделя. Десять девушек боролись за титул «Мисс Новосибирск International-2017». У каждой из красоток — своя история и своя цель. «Это маленькая победа для каждой из нас, — рассказала VN.ru “Мисс зрительских симпатий” Настя Реутова. — В финале было пять выходов, три из них — дефиле, постановкой которых занималась несравненная директор модельного агентства и неоднократная победительница конкурсов красоты Мария Филиппова. Еще была презентация своей национальности и творческий выход».
Титул «Мисс Новосибирск International-2017» и роскошную шубу завоевала Кристина Давлетшина. Она родом из Куйбышева.
В 2015 году Кристина выиграла конкурс «Мисс здоровый образ жизни Новосибирской области». Сейчас девушка учится в НГТУ, является кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике. Кроме того, Кристина является молодежным лидером в своем родном городе, ведет активную общественную деятельность и пропагандирует здоровый образ жизни. Подрабатывает моделью.
Первой
Лидия учится на факультете «Политика и международные отношения». Одним из важнейших занятий в ее жизни является изучение иностранных языков, необходимых для дальнейшей карьеры. Главным и, пожалуй, самым любимым увлечением для Лиды являются танцы, которыми она занимается на протяжении 11-ти лет.
Титул второй
«Организаторам хочется выразить отдельную благодарность за возможность участвовать в таких проектах и реализовывать себя. Было непросто, но мы справились, — говорит Настя. — Признаюсь честно, я долго сомневалась, участвовать в этом конкурсе или нет. Это второй конкурс красоты в моей жизни. После “Мисс НГМУ-2017” организаторы вручили мне сертификат на участие в “Мисс Новосибирск International” без прохождения кастинга. Я решила для себя, что это знак. Неделя была напряженная, все девочки работают, учатся. Репетиции проходили вечером. При этом нужно было готовить творческие номера и национальный выход. Мне достался № 1. Морально я не была готова к такой ответственности, задача стояла четко — задать уровень всему конкурсу. Думаю, я справилась. Спасибо родным, друзьям, организаторам за опыт и поддержку. Я оказалась в тройке победительниц и очень довольна результатом».