Новый мэр Омска в детстве играла на аккордеоне и вязала на переменках

Источник: Комсомольская правда

Министра экономики Оксану Фадину после поддержки ее кандидатуры врио губернатора предсказуемо выбрали мэром Омска. Она первая женщина-градоначальник в истории нашего миллионника. Сибиряки пока мало знают о руководителе города. «Комсомолка» решила исправить это и пообщалась с учителями Оксаны Фадиной, чтобы узнать, какой она была в юности.

«Никогда не показывала своего превосходства, хотя было чем похвастать».

Учитель химии Альвина Муромцева стала классным руководителем Оксаны Фадиной в 1989 году. Учила ее с 8 по 11 класс. Но даже спустя почти 30 лет педагог отлично помнит школьницу.

— Оксаночка прекрасно училась. С ней никогда не было никаких проблем. Видно было, что учеба доставляет ей удовольствие. Девочка целеустремленная, если что-то не получалось, все делала для того, чтобы разобраться в вопросе. Наверное, ей это пригодилось в в будущей работе. Поэтому ее назначению я совсем не удивлена.

— В классе как отношения складывались у Оксаны Николаевны?

— Класс был небольшой, человек 16. Все держались дружно. Никто Фадиной не завидовал, хотя ей учеба давалась очень легко. Но она никогда не показывала своего превосходства, хотя было чем похвастать. Можно сказать, девочка была лидером. Участвовала во всех школьных мероприятиях. Главное ее качество — очень трудолюбивая.

— Например?

— Да вот хотя бы взять переменки. У Оксаны была подружка Таня. Так пока все бегали и отдыхали между уроками, девчонки постоянно вязали. То носки, то свитеры, то варежки. Для себя и для родных. Подруги потом и поступили вместе в сельскохозяйственный институт. Правда, потом вроде бы пути подруг немного разошлись. Оксана чиновником стала, а Таня вроде бы где-то в «Хлебодаре» экономистом трудится.

— Любимые предметы были у Фадиной?

— Не сказала бы. Ей все легко давалось. Всесторонне развитая девочка. Разве что математика немного сложнее шла у нее.

«Она была ребенком с большими серьезными глазами и косичками».

— Вы вот рассказываете мне, в общем-то, про ребенка еще. А у меня в голове вырисовывается образ взрослой мудрой женщины. А как же период влюбленностей?

— А так и было. Оксана выглядела очень серьезным ребенком. Мне она запомнилась школьницей с косичками м с большими очень умными глазами. Словно она что-то знала, чего не дано другим. Про отношения с мальчиками ничего не могу сказать.

— Кем она мечтала стать в детстве?

— Я так думаю, кем стала, тем и хотела. Уже тогда было понятно, что своего Оксаночка добьется. Кстати, она ходила в музыкальную школу. Не помню, закончила или нет, но играла на аккордеоне.

— Папа и мама часто ходили на родительские собрания?

— Ой, постоянно. Мама встретит на улице и давай интересоваться успехами дочери. Знаю, что папа заведовал коммунальным хозяйством на одном из наших предприятий. Мама работала медиком у нас в физиокабинете. Очень хорошая семья, ничего не могу сказать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ.

«Всегда оставалась на виду: выделялась учебой и тем, что выше всех мальчишек».

Директор средней школы Большеречья № 1 Анатолий КУЛИКОВ: