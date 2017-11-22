Новый мэр Омска в детстве играла на аккордеоне и вязала на переменках
«Комсомолка» пообщалась с учителями Оксаны Фадиной.
«Комсомолка» пообщалась с учителями Оксаны Фадиной.
Министра экономики Оксану Фадину после поддержки ее кандидатуры врио губернатора предсказуемо выбрали мэром Омска. Она первая
«Никогда не показывала своего превосходства, хотя было чем похвастать».
Учитель химии Альвина Муромцева стала классным руководителем Оксаны Фадиной в 1989 году. Учила ее с 8 по 11 класс. Но даже спустя почти 30 лет педагог отлично помнит школьницу.
— Оксаночка прекрасно училась. С ней никогда не было никаких проблем. Видно было, что учеба доставляет ей удовольствие. Девочка целеустремленная, если
— В классе как отношения складывались у Оксаны Николаевны?
— Класс был небольшой, человек 16. Все держались дружно. Никто Фадиной не завидовал, хотя ей учеба давалась очень легко. Но она никогда не показывала своего превосходства, хотя было чем похвастать. Можно сказать, девочка была лидером. Участвовала во всех школьных мероприятиях. Главное ее качество — очень трудолюбивая.
— Например?
— Да вот хотя бы взять переменки. У Оксаны была подружка Таня. Так пока все бегали и отдыхали между уроками, девчонки постоянно вязали. То носки, то свитеры, то варежки. Для себя и для родных. Подруги потом и поступили вместе в сельскохозяйственный институт. Правда, потом вроде бы пути подруг немного разошлись. Оксана чиновником стала, а Таня вроде бы
— Любимые предметы были у Фадиной?
— Не сказала бы. Ей все легко давалось. Всесторонне развитая девочка. Разве что математика немного сложнее шла у нее.
«Она была ребенком с большими серьезными глазами и косичками».
— Вы вот рассказываете мне, в
— А так и было. Оксана выглядела очень серьезным ребенком. Мне она запомнилась школьницей с косичками м с большими очень умными глазами. Словно она
— Кем она мечтала стать в детстве?
— Я так думаю, кем стала, тем и хотела. Уже тогда было понятно, что своего Оксаночка добьется. Кстати, она ходила в музыкальную школу. Не помню, закончила или нет, но играла на аккордеоне.
— Папа и мама часто ходили на родительские собрания?
— Ой, постоянно. Мама встретит на улице и давай интересоваться успехами дочери. Знаю, что папа заведовал коммунальным хозяйством на одном из наших предприятий. Мама работала медиком у нас в физиокабинете. Очень хорошая семья, ничего не могу сказать.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
«Всегда оставалась на виду: выделялась учебой и тем, что выше всех мальчишек».
Директор средней школы Большеречья № 1 Анатолий КУЛИКОВ:
— Я прекрасно помню Оксану. Она была ярким ребенком. Училась всегда очень хорошо,