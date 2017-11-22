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12:37 (мск), источник: Деловое сообщество

Власти Ростова решили сохранить книжный развал на улице Пушкинской

Книжный развал на улице Пушкинской рядом с Донской государственной публичной библиотекой продолжит работу. Об этом рассказал председатель комитета по торговле и бытовому обслуживанию городской администрации Константин Тихонов.

«Мы включаем этот участок — 22 кв. м — в схему, чтобы привести все в соответствии с законодательством. Где-то к марту—апрелю у владельцев развала будет договор на размещение нестационарного торгового объекта, заключенный с муниципалитетом», — отметил он.

Для того, чтобы заключить договор с арендатором участка, будет проведен конкурс. Его победитель получит документ на размещение нестационарного торгового объекта. Тем не менее, в администрации планируют видоизменить ярмарку: по эскизу на месте развала будет находиться металлический павильон. Он будет установлен за счет средств арендатора.

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